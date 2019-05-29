США могут прервать тренировки турецких пилотов по программе F-35

Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Соединенные Штаты рассматривают вариант прекращения обучения управлению истребителями пятого поколения F-35 пилотов из Турции из-за решения Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что решение о прекращении обучения турецких пилотов пока не принято администрацией президента США Дональда Трампа, однако этот вариант всерьез рассматривается.

В настоящее время турецкие пилоты проходят обучение на американской авиабазе Люк в Аризоне. По словам источников агентства, пока неизвестно, отправят ли пилотов обратно в Турцию или же оставят их на авиабазе до принятия окончательного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос о приобретении Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов закрыт, и С-400 уже в скором времени поступят в Турцию. По его словам, установкой комплексов будут заниматься российские специалисты.

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