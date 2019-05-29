Генсек ООН примет участие в Петербургском экономическом форуме

Москва, , 02:55 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерриш прибудет в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Он сейчас к этому готовится, а я проведу встречи с его ближайшими заместителями», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о возможном участии законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в ПМЭФ в 2019 году.

В то же время, посол США в России Джон Хантсман заявил об отказе от участия американской делегации в форуме из-за ареста американского инвестора Майкла Калви в России.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2019 году будет проходить с 6 по 8 июня. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс».

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