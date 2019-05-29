Среда, 29 Мая 2019 года
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Шойгу прибыл в Японию с официальным визитом

Политика

Он проведет встречу с министром обороны Японии Такэси Ивая

Москва, 29 мая 2019, 02:34 — REGNUM  Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Японию, где примет участие в консультациях глав МИД и оборонных ведомств двух стран в формате «2+2», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что в ходе визита Шойгу также проведет переговоры с министром обороны Японии Такэси Ивая. Отмечается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы безопасности, как глобальные, так и региональные.

Также стороны намерены обсудить перспективы взаимодействия России и Японии в военной области.

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Российско-японские отношения
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