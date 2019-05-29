Курц надеется снова стать канцлером Австрии

Вена, , 02:18 — REGNUM Должность федерального канцлера Австрии надеется вновь занять Себастьян Курц после того, как пройдут парламентские выборы. Об этом бывший канцлер Австрии сообщил изданию Kronen Zeitung.

Курц отметил, что надеется получить возможность «продолжить хорошую работу для страны в качестве федерального канцлера».

Напомним, досрочные выборы в Национальный совет — нижнюю палату австрийского парламента — пройдут в сентябре 2019 года. По итогам выборов будет сформировано новое правительство.

Правительство, возглавляемое Курцем, было отправлено в отставку 27 мая. Австрийский парламент вынес кабинету министров вотум недоверия.

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Отставка правительства произошла из-за ухода с поста экс-главы Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. После ухода Штрахе в отставку распалось коалиционное правительство, второй силой в котором была Австрийская народная партия, поскольку Курц отказался дальше работать с Австрийской партии свободы.

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