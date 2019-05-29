Избитый косовской полицией российский дипломат Краснощёков освобождён

Приштина, , 01:50 — REGNUM Представитель России в миссии ООН в Косово Михаил Краснощёков, задержанный 28 мая ковоским спецназом, освобождён, передаёт телеканал «Звезда».

Российского дипломата после избиения и задержания освободили, он был госпитализирован на машине скорой помощи.

Напомним, инцидент с Краснощёковым произошёл в общине Зубин Поток на территории Косово 28 мая. Российский дипломат участвовал в защите сербских баррикад во время вторжения косовской полиции на территории четырех сербских общин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона потребовала освободить Краснощёкова и наказать виновных в его избиении. Ковоские власти объяснили избиение российского представителя тем, что он «мешал акции полиции», направленной на «борьбу с организованной преступность».

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