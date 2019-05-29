Молдавия и Казахстан решили открыть посольства в Кишиневе и Нур-Султане

Нур-Султан, , 01:47 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон, находящийся с визитом в Нур-Султане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Как сообщил Додон, вместе с Токаевым они договорились повысить уровень дипломатического представительства двух стран и открыть посольства в Кишиневе и Нур-Султане, передает ИА REGNUM.

Президенты двух стран отметили хорошую динамику политического диалога, но недостаточную реализацию потенциала в торгово-экономической сфере. «Так, в 2018 году товарооборот составил 22 млн. долларов, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. Считаем необходимым активизировать двустороннее взаимодействие с целью устранения существующих барьеров и укрепления торгово-экономических связей», — отметил Додон.

Он выразил надежду на то, что результаты намеченных на 9 июня выборов президента Казахстана «будут способствовать продолжению политического диалога на высоком уровне между двумя странами».

В Нур-Султане Додон планирует встретиться и с лидерами других стран-членов ЕАЭС. По информации ряда молдавских СМИ, запланирована и встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Молдавия, напомним, в мае 2018 года получила статус наблюдателя в Евразийском Экономическом союзе.