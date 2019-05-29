Посольство РФ в Сербии: Косовские власти опять действуют нецивилизованно

Белград, , 01:34 — REGNUM Очередным проявлением пренебрежения к нормам цивилизованного общения и международного пава назвал действия косовского спецназа в отношении российского дипломата Михаила Краснощёкова посол РФ в Сербии Александр Чепурин, сообщает пресс-служба посольства.

Комментируя задержание и избиение Краснощёкова косовским спецназом в общине Зубин Поток на территории Косово, Чепурин завил, что Москва работает над тем, чтобы освободить дипломата, который подвергся насилию и находится теперь под врачебным наблюдением.

«Нападение так называемых косовоалбанских полицейских на Краснощёкова, являющегося сотрудником ООН и обладающего дипломатическим иммунитетом, — это грубейшая провокация и очередное проявление неуважения Приштины к нормам международного права и цивилизованного общения», — сказал Чепурин.

Российский представитель заявил, что инцидент будет расследован, а виновные — наказаны. Этого требует российская сторона, для этого намерена задействовать «международные присутствие» в Косово.

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Напомним, Краснощёков, представитель России в миссии ООН в Косово, был избит косовским спецназом и задержан во время штурма сербских баррикад 28 мая. Эту информацию подтвердил косовский лидер Хашим Тачи, пояснивший, что русский «мешал полиции».

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