Экс-пресс-секретарь Порошенко прокомментировал пропажу серверов

Киев, , 01:12 — REGNUM На вывезенных из ситуационной комнаты в администрации президента Украины серверах не было конфиденциальных сведений, заявил Святослав Цеголко, экс-пресс-секретарь Петра Порошенко, в Facebook.

Комментируя заявление Александра Данилюка, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, о пропаже серверов с секретной информацией, бывший пресс-секретарь написал, что «вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю».

«Никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online», — говорится в сообщении.

По словам Цеголко, «комната работала как отражение различных источников информации». При этом они «оставались на своих местах» в СБУ, налоговой инспекции, пограничной службе.

Бывший представитель Порошенко отметил отдельно, что «в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Данилюк 28 мая заявил, что на Украине после выборов и, соответственно, смены руководства страной, опустела ситуационная комната в администрации президента: похищены сервера с секретными данными. При этом он произнёс на видео фразу: «Вот такая цивилизованная передача власти».

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