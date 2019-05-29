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Госдеп США обвинил Россию в «эскалации насилия» в Сирии

Политика

Доказательств насилия над мирными жителями Госдеп США не представил

Госдеп США обвинил Россию в «эскалации насилия» в Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Гуманитарная помощь жителям Сирии

Вашингтон, 29 мая 2019, 00:51 — REGNUM  Госдеп США обвиняет Россию и сирийское правительство в «безрассудной эскалации насилия» северо-западе Сирии, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус на брифинге, сообщает агентство Reuters.

«Беспорядочные удары по гражданским лицам и инфраструктурным объектам, таким как школы, рынки и больницы — это безрассудная эскалация конфликта. Мы считаем ее неприемлемой», — заявила она.

Однако доказательств ударов российских ВКС и сирийской армии по гражданским объектам приведено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая российские военно-космические силы начали наносить удары по позициям террористов в южных районах сирийской провинции Идлиб. По данным Генштаба ВС РФ, в провинции Идлиб и прилегающих к ней районах в начале мая находилось около 45 тысяч членов террористических бандформирований.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская авиация наносит удары по югу Идлиба

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