Парламентские новации Европы. И не только…

Андрей Ганжа, , 00:24 — REGNUM

В результатах европейских парламентских выборов каждый может «увидеть свое», и будет по-своему прав.

Адепты унионизма Старого Света могут по праву провозглашать: «ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЕВРОПА ВЫДЕРЖАЛА УДАР!». Действительно,

«четыре центристские партии получили 504 мандата из 751 (67%). У правоцентристов из христианско-демократических или народных партий — 180 мандатов (на 37 меньше, чем на прошлых выборах), а у социалистов и социал-демократов — 146 мандатов (— 41), но зато у либералов и партии Макрона — 109 мандатов (+41), а у зеленых — 69 мандатов (+17). Суммарная потеря — 20 мандатов. Не так уж много…».

Признаюсь, формулировку «увел» у очень уважаемого мной Владимира Малинковича

Хранители традиций национальных государств (даже если в своей истории они были империями — Германия, Австрия, Франция, Испания, etc.) с такой же уверенностью могут ликовать: «УРА, МЫ ЛОМИМ!!!». Потому что раньше

«после европейских выборов, головоломка была довольно простой, Европейская народная партия и социалисты собрались вместе, подсчитали голоса и получили удобное большинство… Теперь никто не может сказать, как будет выглядеть окончательный состав большинства» (Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии).

А теперь этот дуэт — народники из EPP и социал-демократы из S&D — потеряли большинство в парламенте. Было 406, а стало 327. А правые евроскептики, различных степеней «жесткости» усилились со 156-ти до 175-ти. И это, не считая «неприкрепленных членов» (Non-attached Members), которых еще восемь «штыков».

И убеждать друг друга в чем-то сейчас смысла нет. Относительным критерием истины всегда является только практика, поэтому будущее покажет. А вот попытаться определить, как прошедшие выборы повлияют на политический дизайн Европы сейчас самое время. Потому что уже сейчас отчетливо проявляются три основных «панъевропейских» последствия выборов 23−36 мая.

Оформление идеологического разделения Евросоюза

Потому что будущее страны — это уже идеология, которая решается либо в окопах, либо в парламентах. Во взглядах на будущее Евросоюза буквально с момента его создания доминировали два подхода: «островной» и «континентальный». Первый предполагал объединение Европы как создание общего рынка, обеспечивающего четыре основные демократические «свободы движения» — товаров, капиталов, людей и услуг. Второй видел Европу как централизованное государство имперского типа с жесткой властной вертикалью, в итоге исключающий суверенитет исторических национальных государств.

До 2013 года в Европе безусловно доминировали сторонники централизованного федералистского государства с центром в Брюсселе-Страсбурге. Однако в течение последней пятилетки произошел настоящий ренессанс суверенного национализма европейских государств, в результате которого Британия покидает Евросоюз, поскольку «я не хочу жить в Соединенных Штатах Европы» (из речи премьера Дэвида Камерона в Давосе, в январе 2013 года). А по итогам последних выборов в Европарламент «евроскептики», предпочитающие называть себя «еврореалистами, действительно имеют определенные основания скандировать «Ура! Мы ломим!!!».

Еще недавно даже упоминать о возможном провале евроинтеграционного проекта считалось дурным тоном в добропорядочном сообществе европейского политического истэблишмента. Но сейчас о накале борьбы с тревогой говорит даже такой лидер и фанат евроинтеграции, как французский президент Эммануэль Макрон, обсуждая «экзистенциальную борьбу между проевропейскими прогрессистами и евроскептиками, крайне правыми националистами». Так говорит европейская власть. А европейские деньги (Джордж Сорос), даже особо не выбирают умных слов: «раскол, который важнее всего сегодня, происходит между проевропейскими и антиевропейскими силами».

Поэтому характеристику политического диапазона современной Европы, берущую начало со времен Великой Французской Революции («левые» — «центр» — «правые») впору менять. Потому что тогда в Европе начиналась борьба между трудом и капиталом. Нынче во главе угла противоречия между формирующейся империей и сопротивляющимися национальными государствами.

Крайних в этой борьбе я бы определил как «унионистов» (сторонников объединения Европы) и «суверентов» (защитников суверенности национальных государств, их экономик и эксклюзивных правовых систем). Нынешний спектр политических групп в Европарламенте выглядит так (по предварительным результатам прошедших выборов на 28 мая):

EPP (Европейская Народная партия, унионисты, 177 мест) —

(Европейская Народная партия, унионисты, 177 мест) — S & D (Прогрессивный альянс социалистов и демократов, унионисты, 150 мест) —

(Прогрессивный альянс социалистов и демократов, унионисты, 150 мест) — ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу, унионисты, 107 мест) —

(Альянс либералов и демократов за Европу, унионисты, 107 мест) — Greens / EFA (Зелёные — Европейский свободный альянс, регионалисты, 69 мест) —

(Зелёные — Европейский свободный альянс, регионалисты, 69 мест) — GUE / NGL (Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера, мягкие суверенты, 39 мест) —

(Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера, мягкие суверенты, 39 мест) — ECR (Европейские консерваторы и реформисты, суверенты, 63 места) —

(Европейские консерваторы и реформисты, суверенты, 63 места) — EFDD (Европа за свободу и прямую демократию, суверенты, 54 места) —

(Европа за свободу и прямую демократию, суверенты, 54 места) — ENF (Европа наций и свобод, жесткие суверенты, 58 мест).

Плюс 8 «неприкрепленных членов» (чаще всего радикалов-евроскептиков) и 26 вновь избранных депутатов, не связанных ни с одной из политических групп, созданных в уходящем парламенте

Переформатирование спектра

Но эта картинка неизбежно трансформируется. В первую очередь поменяется центр влияния у унионистов. На прошедших выборах унионистская ALDE оказалась единственной проевропейской группой, улучшившей свои результаты (107 мест против 68-ми в предыдущей каденции). Но большую половину этого успеха обеспечил Эммануэль Макрон, который ввел в состав Альянса свою коалицию «Ренессанс», получающую на выборах 22,41% голосов или 21 место. И сейчас официально это не просто ALDE, а ALDE & R (+ Ренесанс).

Но кто-то сомневается, что теперь француз попытается подминать под себя парламентских унионистов. Потому что у себя на родине Макрон потерпел не критическое, но очень обидное, и даже унизительное поражение от жестких евроскептиков из «Национального ралли» (23,31%, 22 места). Унизительное потому, что «сделал» его даже не лидер «Ралли», старая валькирия избирательных схваток Марин Ле Пен, а совсем «мальчишка», 23-летний Джордан Барделла, который был поставлен руководить этой кампанией.

Ну, и чем можно компенсировать настоящему мушкетеру ослабление контроля над Францией? Только усилением контроля над всей Европой! Или, хотя бы, ее парламентом… Так что в пока дружных рядах европейских унионистов следует ожидать обострения амбициозной «борьбы за лидерство».

Как можно ожидать и некоторого ослабления унионистов. Ведь в настоящее время евродепутаты от венгерской правящей националистической партии ФИДЕС числятся в «Европейской Народной Партии». Но только теоретически. На практике 20 марта «народники» частично приостановили членство ФИДЕСа и «до дальнейшего уведомления» он исключен из собраний ЕНП и внутренних выборов. Хотя остается в группе ЕНП Европейского парламента. С тех пор не раз сообщалось об активных контактах ФИДЕС с итальянскими евроскептиками и возможность выхода венгров из унионистского лагеря сейчас многими экспертами рассматривается как неизбежность. А ФИДЕС — это 12 депутатских мест в грядущем Европарламенте.

У венгерских соседей, румын, так же все чаще отмечают дрейф в сторону евроскептиков Социал-демократической партии Румынии. А это тоже девять мандатов в нынешнем составе ЕП.

Потерять могут и суверенты. Если BREXIT в октябре придет к своему логическому завершению, то 73 английских депутата покинут свои кресла. А Соединенное Королевство принесло евроскептикам 33 места (29 в EFDD и 4 вECR).

Но здесь нет худа без добра. «Английская потеря», возможно, будет стимулом для объединения сил суверентов. Ведь радикалы из ENF, с одной стороны, явно снизили полемический азарт своей риторики: об уничтожении Евросоюза, отказе от евро и т.д. Во главу действий ставится противостояние «мигрантскому нашествию» и сохранение суверенитета исторических государств. Следует также ожидать отказа от идеи перезагрузки отношений с Россией, поскольку русский медведь остается главным пугалом в сознании европейцев.

С другой — «жесткие суверенты» с апреля говорят о перспективе создания в девятом Европарламенте альянса евроскептиков. И уход англичан может вынудить более «мягкие» суверентные группы к дрейфу в сторону присмиревших радикалов.

Ну, а для находящихся между краями спектра «зеленых» наступил комфортный «момент выбора». Они уже явно готовы выслушивать предложения. Поскольку

«основные правоцентристские и левоцентристские группы Европейского парламента теряют места и свое историческое объединенное большинство, а популистские евроскептические партии возвращаются в большем количестве, чем раньше, голоса Зеленых депутатов Европарламента вполне могут оказаться решающими для широкого проевропейского альянса в 751-местная сборка». (Франциска «Ска» Келлер, сопредседатель группы Greens/EFA в Европарламенте).

А это явный сигнал для обеих сторон.

Образование европейских «осей»

Анализ результатов европейских выборов как-то незаметно подводит к выводу, что в Старом Свете происходит формирование двух «осей».

С одной стороны, германоязычная «Центральная ось», где евроскептики теряют позиции. Правда, в пользу не суверентов, а, скорее, «зеленых». В Германии жесткие евроскептики из «Альтернативы для Германии» показали неожиданно слабый (на фоне успехов прошлых лет) результат, получив всего 11% голосов и 11 мест. Это на 1,6% меньше, чем результат на выборах 2017 года в Бундестаг. На востоке, в Австрии Партия Свободы лишилась 2,5% голосов и одного места. К западу, в Голландии (голландский это германская группа языков) явный фаворит последнего времени, «Форум за Демократию» Тьерри Боде, совершенно неожиданно занял непрезентабельное для себя пятое место, получив всего лишь три мандата, вместо прогнозируемых пяти.

С другой стороны, просматривается «Дуговая морская ось», преимущественно романоязычная. Здесь евроскептики показали неимоверные результаты, заняв первое место в Италии (63,48%, 47 мест), во Франции (23,3%, 22 места) и островной Британии (43,7%, 33 места).

Неудача германских суверентов может быть объяснена результатом грамотно проведенной антиимиджевой операции, уже получившей громкое название «Ибица-гейт». В самый канун выборов в германских СМИ было распространено видео, на котором вице-канцлер Австрии и лидер радикальной евроскептической Партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, в компании лидера парламентской фракции австрийской Партии Свободы Йоханна Гуденуса в курортной обстановке договаривается о предоставлении экономических преференций в обмен на финансовую помощь своей партии. Визави Штрахе — молодая женщина, представленная как Алена Маркова, племянница российского олигарха, близкого к Владимиру Путину.

Видео было снято в 2017 году, и уже это свидетельствует, что оно — никакая не антикоррупционная борьба, а тривиальный компромат, почти два года «отлеживавшийся» перед использованием. Да и само видео вызывает вопросы: оператором сделано все, что бы лицо женщины не попало в кадр. Буквально намедни австрийский таблоид Osterreich Zeitung «признал» в героине «Ибица-гейта» Леру Кудрявцеву, российскую телеведущую. Кудрявцева отрицает, но даже если она кокетничает, олигархов среди ее дядюшек не замечали.

Но, что бы то ни было, видео сыграло свою роль, и «германоячычные» евроскептики понесли потери: добропорядочные бюргеры «побежали» к более законопослушным «зеленым». Которые на десять мест (с 11-ти до 21-го) увеличили свое присутствие в грядущем Европарламенте.

Конечно, «Ибица-гейт» в конкретном случае ударил по результатам суверентов. Хотя, возможно, формирование «осей» — это отражение куда более глубинных процессов исторической памяти. Все-таки в прошлом веке Франция с Англией, а на завершающем этапе войны — и Италия, дважды очень круто разбирались с Германией именно в окопах, а не в кулуарах парламентов.

И, наконец:

Факты

Прошедшие выборы вызывают много вопросов и прогнозов. Но, как говаривал основоположник эндокринологии Клод Бернар: «Первым делом — факты, а потом уж — научные дерзания!». И реальные «факты» (результаты) европейских парламентских выборов уже налицо:

— на следующий день после выборов, где ее Консервативная партия потерпела ошеломляющее поражение (пятое!!! место, 8,68%, четырнадцать!!! потерянных кресел в Европарламенте) премьер-министр Тереза Мей заявила об отставке. Британию ждут внеочередные парламентские выборы;

— канцлер Австрии Себастьян Курц, так поторопившийся осудить Штрахе, 28 мая получил «вотум недоверия», отставлен и заменен Хартвигом Легером. С особым азартом отставку поддержали парламентские депутаты от Партии Свободы. Австрию ожидают досрочные парламентские выборы;

— Алексис Ципрас, премьер-министр Греции, сразу после неудачи его партии СИРИЗА на Евровыборах (свои 6 мест СИРИЗА сохранила, но потеряла 720 тысяч голосов в сравнении с последними национальными выборами) объявил о проведении 7 июля в Греции … досрочных парламентских выборов.

А ведь после завершения выборов не прошло и двух суток!!!