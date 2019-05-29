Среда, 29 Мая 2019 года
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Bloomberg: Поставку С-400 в Турцию могут отложить

Политика

Агентство утверждает, что Анкара это сделает под предлогом технических причин

Bloomberg: Поставку С-400 в Турцию могут отложить
© ИА REGNUM
С-400

Анкара, 29 мая 2019, 00:00 — REGNUM  Поставку российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию могут отсрочить на несколько месяцев по политическим причинам, сообщает 28 мая Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя турецкого военного ведомства.

По утверждению Bloomberg, турецкая сторона сделает это под предлогом неких техническим причин, но на самом деле отсрочка получения российских систем ПВО будет связана с подготовкой Турции к июльскому визиту в Анкару президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая министр обороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам, что Анкара не получала от Вашингтона никаких ультиматумов с требованием отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Турции рассказал об ультиматуме США по поводу С-400

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