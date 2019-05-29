Bloomberg: Поставку С-400 в Турцию могут отложить

Анкара, , 00:00 — REGNUM Поставку российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию могут отсрочить на несколько месяцев по политическим причинам, сообщает 28 мая Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя турецкого военного ведомства.

По утверждению Bloomberg, турецкая сторона сделает это под предлогом неких техническим причин, но на самом деле отсрочка получения российских систем ПВО будет связана с подготовкой Турции к июльскому визиту в Анкару президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая министр обороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам, что Анкара не получала от Вашингтона никаких ультиматумов с требованием отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.

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