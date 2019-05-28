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Макрон рассказал, когда он попытается созвать «нормандский формат»

Политика

Предпосылок для встречи в «нормандском формате» не просматривается

Макрон рассказал, когда он попытается созвать «нормандский формат»
Gouvernement français
Эммануэль Макрон

Париж, 28 мая 2019, 23:59 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он готов созвать переговоры в «нормандском формате», как только для этого сложатся политические условия. Соответствующее заявление он сделал 28 мая.

«Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу как только представится возможность…» — сказал Макрон.

Он также добавил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Более того, Макрон не исключает возможность визита в Киев.

Стоит отметить, что ранее специальный представитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что встреча в «нормандском формате» может пройти в июле.

При этом российская сторона не раз заявляла, что не пойдет на переговоры ради переговоров. Москве нужны конкретные дела и прежде всего выполнение Киевом Минских соглашений.

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