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В Судане завершился первый день всеобщей забастовки

Политика

Забастовка объявлена на два дня

Хартум, 28 мая 2019, 23:57 — REGNUM  В Судане прошел первый день всеобщей забастовки, объявленной оппозицией из-за тупика переговоров с военным советом, 28 мая передаёт агентство Reuters.

В забастовке приняли участие большинство медработников Судана, работники энергетического сектора, сотрудников центробанка и коммерческих банков.

Тем не менее от забастовки не пострадали авиаперевозки и общественный транспорт, в акции почти не принимали участие работники торговли и автоперевозчики.

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