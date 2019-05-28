В Судане завершился первый день всеобщей забастовки

Хартум, , 23:57 — REGNUM В Судане прошел первый день всеобщей забастовки, объявленной оппозицией из-за тупика переговоров с военным советом, 28 мая передаёт агентство Reuters.

В забастовке приняли участие большинство медработников Судана, работники энергетического сектора, сотрудников центробанка и коммерческих банков.

Тем не менее от забастовки не пострадали авиаперевозки и общественный транспорт, в акции почти не принимали участие работники торговли и автоперевозчики.

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