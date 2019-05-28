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Меркель назвала «ерундой» сообщения о том, что она недовольна преемницей

Политика

Партия Меркель показала плохие результаты на выборах в Европарламент

Берлин, 28 мая 2019, 23:57 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «ерундой» сообщения ряда СМИ о том, что она якобы недовольна главой Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую она прочит в свои преемницы, из-за недостаточно высокого результата партии на выборах в Европейский парламент. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 28 мая.

«Хочу сразу ответить: это ерунда», — сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос.

Меркель подчеркнула, что за долгие годы своей политической деятельности, она «никогда не занималась предметно ерундой» и совершенно не собирается делать это в связи с данной ситуацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское агентство Bloomberg вбросило информацию о том, что Меркель якобы разочаровалась в Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая претендует на кресло канцлера после ухода Меркель.

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Политическая жизнь Германии
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