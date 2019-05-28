Меркель назвала «ерундой» сообщения о том, что она недовольна преемницей

Берлин, , 23:57 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «ерундой» сообщения ряда СМИ о том, что она якобы недовольна главой Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую она прочит в свои преемницы, из-за недостаточно высокого результата партии на выборах в Европейский парламент. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 28 мая.

«Хочу сразу ответить: это ерунда», — сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос.

Меркель подчеркнула, что за долгие годы своей политической деятельности, она «никогда не занималась предметно ерундой» и совершенно не собирается делать это в связи с данной ситуацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское агентство Bloomberg вбросило информацию о том, что Меркель якобы разочаровалась в Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая претендует на кресло канцлера после ухода Меркель.