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Госдеп США надеется на продолжение переговоров с КНДР

Политика

«США сосредоточены на попытках договориться»

Госдеп США надеется на продолжение переговоров с КНДР
The White House
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Вашингтон, 28 мая 2019, 23:20 — REGNUM  Соединённые Штаты надеются на продолжение переговоров по денуклеаризации Северной Кореи, 28 мая передаёт агентство Reuters.

«США сосредоточены на попытке договориться о мирном завершении северокорейской программы ОМУ», — заявила журналистам пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент США Дональд Трамп заявил, что последние военные учения КНДР не нарушали запрет на баллистические ракеты — военными Северной Кореи «не выпущено ни одной ракеты большой дальности».

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США и КНДР
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