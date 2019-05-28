Мадрид удивлён реакцией РФ на антироссийскую выходку главы МИД Испании

Мадрид, , 23:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Испании удивлено вызовом испанского посла в Москве в российский МИД, сообщает 28 мая RT со ссылкой на представителя испанского внешнеполитического ведомства.

В МИД Испании заявили, что считают такую реакцию чрезмерной, так как и. о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель всего лишь интерпретировал серию размышлений о геополитике.

Напомним, глава МИД Испании выступил в СМИ, назвав Россию «старым врагом» Европы.

После этого выступления испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему было указано на «недружественные высказывания» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что слова Борреля наносят ущерб двусторонним отношениям России и Испании.

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