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Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал, как Киев чуть не напал на Крым

Политика

Но не сложилось

Киев, 28 мая 2019, 23:07 — REGNUM  Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал, что в марте 2014 года украинские военные планировали военную операцию по «деоккупации» Крыма, но в последний момент эта операция была отменена. Об этом Замана заявил в интервью украинскому агентству УНИАН.

По словам Заманы, личный состав подразделений ВСУ уже был загружен в военно-транспортные самолеты, которые, в свою очередь, долетели до морского побережья континентальной части Украины. Но после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования.

«Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», — рассказал военный.

Почему так произошло, Замана не уточнил. Также Замана отметил, что знает об этом плане с чужих слов, и у него нет документального подтверждения существования данной операции.

Тем не менее он отметил, что перед отправленными в Крым войсками была поставлена задача разблокировать находящиеся на полуострове украинские воинские части.

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