Из администрации президента Украины украли серверы с секретной информацией

Киев, , 22:57 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента Украины пропали серверы с секретной информацией. Об этом Данилюк заявил в видеозаписи, которую он опубликовал сегодня, 28 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

На видеозаписи Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами. Секретарь СНБО утверждает, что буквально месяц назад эта комната выглядела по-другому — на всех стенах висели мониторы, подключенные к серверам, на которых зранилась секретная информация.

«Вот такая цивилизованная передача власти. Остались только флаги. Слов нет. Разбираться будут правоохранительные органы», — говорит Данилюк.