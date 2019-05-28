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Из администрации президента Украины украли серверы с секретной информацией

Политика

Серверы стояли в ситуационной комнате в здании администрации президента Украины

Киев, 28 мая 2019, 22:57 — REGNUM  Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента Украины пропали серверы с секретной информацией. Об этом Данилюк заявил в видеозаписи, которую он опубликовал сегодня, 28 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

На видеозаписи Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами. Секретарь СНБО утверждает, что буквально месяц назад эта комната выглядела по-другому — на всех стенах висели мониторы, подключенные к серверам, на которых зранилась секретная информация.

«Вот такая цивилизованная передача власти. Остались только флаги. Слов нет. Разбираться будут правоохранительные органы», — говорит Данилюк.

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Политическая жизнь Украины
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