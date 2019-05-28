Беспилотник ВВС США девять часов вёл разведку у западных границ России

Калининград, , 22:55 — REGNUM Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk девять часов совершал разведывательный полет у границ России в Балтийском регионе, сообщают 28 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Беспилотник с бортовым номером 10−2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и летал вдоль северной границы Калининградской области, а затем курсировал у западных границ Псковской и Ленинградской областей.

В 20:20 воздушный разведчик США ушёл от российской границы в сторону Балтийского моря.

Напомним, оборудование, установленное на аппараты этого типа, позволяет собирать радиоэлектронную информацию с территории, отстоящей от маршрута не менее чем на 250 км.

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