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МВФ готов обсуждать «сотрудничество» с Украиной после выборов в Раду

Политика

Будут выдвинуты новые условия кредитования

МВФ готов обсуждать «сотрудничество» с Украиной после выборов в Раду
Экономика Украины

Киев, 28 мая 2019, 22:28 — REGNUM  Руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Роден заявил, что представители МВФ готовы посетить Украину и обсудить дальнейшее сотрудничество после того, как на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Об этом ван Роден заявил сегодня, 28 мая, на встрече с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку», — заявил глава миссии МВФ на Украине.

Ранее сегодня стало известно, что президент Зеленский встретился с представителем МВФ. В переговорах также приняли участие глава национального банка Украины Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.

Ван Роден в ходе встречи отметил, что до выборов в Раду будут идти постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.

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Украина и МВФ
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