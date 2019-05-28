МВФ готов обсуждать «сотрудничество» с Украиной после выборов в Раду

Киев, , 22:28 — REGNUM Руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Роден заявил, что представители МВФ готовы посетить Украину и обсудить дальнейшее сотрудничество после того, как на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Об этом ван Роден заявил сегодня, 28 мая, на встрече с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку», — заявил глава миссии МВФ на Украине.

Ранее сегодня стало известно, что президент Зеленский встретился с представителем МВФ. В переговорах также приняли участие глава национального банка Украины Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.

Ван Роден в ходе встречи отметил, что до выборов в Раду будут идти постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.