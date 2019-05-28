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В Сирии террористы безуспешно атаковали населенный пункт в провинции Хама

Политика

Активность террористических группировок в Сирии в последнее время возросла

В Сирии террористы безуспешно атаковали населенный пункт в провинции Хама
Николай Тасоев © ИА Красная Весна
Сирия

Дамаск, 28 мая 2019, 22:16 — REGNUM  Отряд из более чем 20 боевиков безуспешно атаковал населенный пункт Кафр-Нбуда в сирийской провинции Хама. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, террористы из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при поддержке трех автомобилей повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на населенный пункт Кафр-Нбуда провинции Хама из района населенного пункта Хабит.

Сирийские вооруженные силы отразили нападение отряда боевиков, уничтожив как минимум десять террористов, а также один пикап с пулеметом.

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Война в Сирии
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