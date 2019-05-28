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Министр обороны Турции рассказал об ультиматуме США по поводу С-400

Политика

«Мы действуем в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами»

Анкара, 28 мая 2019, 21:47 — REGNUM  Турецкое правительство не получало от властей США официальных сообщений об ультиматуме по поводу покупки российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил 28 мая министр обороны Турции Хулуси Акар турецкому телеканалу Haberturk.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что США выдвинут турецкой стороне требование отказаться от российских систем ПВО под угрозой исключения Анкары из программы F-35.

Стоит отметить, что на вопрос журналиста о вариантах действий Турции в случае введения таких санкций властями США, министр обороны заявил, что не хочет обсуждать «допущения».

"Мы действуем в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами», — добавил Хулуси Акар, добавив, что Турция полностью оплатила истребители F-35, причитающиеся ей за участие в программе разработки и производства американского истребителя пятого поколения.

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