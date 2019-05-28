Правительство Греции объявило дату досрочных выборов

Афины , , 21:46 — REGNUM Правительство Греции объявило дату досрочных парламентских выборов, 28 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению правительства, выборы состоятся 7 июля. Правительство не стало проводить выборы в более ранний срок из-за вступительных экзаменов в вузы.

Ранее ожидалось, что досрочные выборы, о которых было заявлено премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, могут состояться 30 июня.

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