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Правительство Греции объявило дату досрочных выборов

Политика

Выборы в парламент Греции пройдут 7 июля

Правительство Греции объявило дату досрочных выборов

Афины , 28 мая 2019, 21:46 — REGNUM  Правительство Греции объявило дату досрочных парламентских выборов, 28 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению правительства, выборы состоятся 7 июля. Правительство не стало проводить выборы в более ранний срок из-за вступительных экзаменов в вузы.

Ранее ожидалось, что досрочные выборы, о которых было заявлено премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, могут состояться 30 июня.

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