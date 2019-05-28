Начальник Генштаба Японии прокатился на танке Т-80У в Подмосковье

Красногорск, , 21:27 — REGNUM Начальник главного штаба Сухопутных войск самообороны Японии Горо Юаса посетил подразделение гвардейской Кантемировской танковой дивизии в Московской области, где ему предоставили возможность прокатиться на российском основном боевом танке Т-80У сообщает 28 мая пресс-служба Западного военного округа.

Отмечено, что Горо Юаса возглавлял японскую военную делегацию. На полигоне Головеньки начальника главного штаба впустили в танк Т-80У, в котором он проехал по полигону.

«Военная делегация из Японии под руководством начальника главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии генерала Горо Юасы посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области… Юаса прокатился на танке Т-80У на полигоне Головеньки», — указано в сообщении пресс-службы ЗВО.

Стоит отметить, что российский основной боевой танк Т-80У прозван «летающим» из-за своего мощного газотурбинного двигателя и прочной ходовой части, обеспечивающих танку не только высокую маневренность, но и возможность совершать на скорости прыжки длиной до 10 метров без последствий для конструкции и экипажа.

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