Триумф британских радикалов отдалил достижение консенсуса насчет Brexit

Лондон, , 21:01 — REGNUM Результаты партий консерваторов и лейбористов, двух главных проигравших на выборах в Европейский парламент в Соединённом Королевстве заставили их ещё больше качнуться в сторону разных полюсов и исключили возможность достижения консенсуса насчет Брексита. Об этом сегодня, 28 мая, пишет испанское издание El Pais.

«Если мы незамедлительно не выйдем из ЕС, нам снова дадут пинка на следующих выборах», — сказал в понедельник, 27 мая, Доминик Рааб, один из наиболее вероятных преемников Терезы Мэй на посту премьер-министра. «Мы должны четко потребовать новый референдум и защитить возможность остаться», — заявила, в свою очередь, Эмили Торнберри, одна из главных критиков Джереми Корбина в партии лейбористов.

«Брексит может вызывать скуку или гнев, но он занимает все пространство политических дебатов в Соединённом Королевстве — и продолжит занимать, пока ситуация не разрешится в том или ином направлении, — комментирует El Pais. — Британские избиратели наказали двойным ударом тот курятник, в который превратилась консервативная партия, и нерешительное двусмысленное поведение, показанное лейбористским движением. Наградили они те формирования, которые выступили с ясным и громким посланием».

Партия Брексита радикального националиста Найджела Фараджа, который требует жесткого выхода из Евросоюза 31 октября, получила поддержку трети электората. Теперь она чувствует за собой силу, обеспечивающую ей право голоса на переговорах в ближайшие месяцы. «У нас есть четкие полномочия. Мы требуем вхождения в состав команды, ведущей переговоры, чтобы подготовить страну к выходу из ЕС, какими бы ни были обстоятельства», — провозгласил Фарадж в эйфории, когда подтвердился его успех.

Тем не менее перед ним сейчас стоит двойная проблема. Какой бы харизмой и энергией он ни обладал, когда уляжется пыль, поднятая европейскими выборами, он останется политиком, не имеющим права выступать или голосовать в Вестминстере. А именно оттуда, из парламента, должны исходить любые предложения, позволяющие распутать возникшую паутину. Кроме того, Фараджу не хватает наделенного полномочиями посредника. Консерваторы сейчас погружены в свою собственную внутреннюю войну и не узнают имя преемника Мэй, пока не пройдут недели. Они признают тревожным сигналом вторжение Фараджа на политическую арену, но игнорируют эту фигуру.

Второе политическое образование, извлекшее из выборов наибольшую выгоду, — либеральные демократы Винса Кейбла, разделившие свой триумф с Партией Зеленых. Вдвоем они набрали 32% (20% + 12%), что всего на три процента меньше результата, полученного Партией Брексита и ставшей маргинальной UKIP, Партией независимости Соединённого Королевства (32% + 3%). Общее послание, почти полностью разделяемое либералами и зелеными, — требование нового плебисцита, чтобы обратить вспять итоги референдума 2016 года. «Результаты предполагают недвусмысленный урок прежде всего для лейбористов, — сказал Кейбл. — Они должны отказаться от своей нынешней позиции зрителей за барьером. Пытаясь угодить всем подряд, они в итоге не сумели угодить никому».