Евросоюз не будет пересматривать соглашение по Brexit — Юнкер

Брюссель, , 20:55 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключает возможность пересмотра соглашения по Brexit, 28 мая передаёт агентство Reuters.

«У меня будут короткие переговоры с Терезой Мэй, и я выражусь предельно ясно: никакого пересмотра не будет», — заявил Юнкер.

Ранее несколько потенциальных преемников на посту премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй уже заявили, что будут добиваться пересмотра соглашения с Брюсселем.

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