Саакашвили открыл новый континент и обещал Украине, что она его возглавит

Киев, , 20:43 — REGNUM Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, дважды гражданин Украины Михаил Саакашвили намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной «европейкого континента».

Об этом намерении и своём географическом открытии Михаил Саакашвили сообщил 28 мая в видеообращении в Facebook.

С таким воодушевлением бывший президент Грузии отреагировал на указ нового президента Украины Владимира Зеленского, вернувшего ему украинское гражданство.

«Я один из главных болельщиков, которые есть у Украины в мире… Будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей страной европейского континента», — заявил Саакашвили.

Напомним, в классической географии научно признано существование шести континентов или материков: Африки, Антарктиды, Австралии, Северной и Южной Америки и Евразии.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский вернул Саакашвили, чтобы «понизить рейтинг» Порошенко — эксперт