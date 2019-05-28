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Саакашвили открыл новый континент и обещал Украине, что она его возглавит

Политика

Бывший президент Грузии заявил, что будет бороться за то, чтобы Украина стала ведущей державой европейского континента

Киев, 28 мая 2019, 20:43 — REGNUM  Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, дважды гражданин Украины Михаил Саакашвили намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной «европейкого континента».

Об этом намерении и своём географическом открытии Михаил Саакашвили сообщил 28 мая в видеообращении в Facebook.

С таким воодушевлением бывший президент Грузии отреагировал на указ нового президента Украины Владимира Зеленского, вернувшего ему украинское гражданство.

«Я один из главных болельщиков, которые есть у Украины в мире… Будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей страной европейского континента», — заявил Саакашвили.

Напомним, в классической географии научно признано существование шести континентов или материков: Африки, Антарктиды, Австралии, Северной и Южной Америки и Евразии.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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