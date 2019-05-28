«Генрих Мхитарян разоблачил всех»

Ереван, , 20:41 — REGNUM Вице-президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян в эфире телекомпании CNN сообщил, что Баку выдвинул требование армянскому футболисту лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну не размахивать флагом Армении в финальном матче Лиги Европы:

Речь идет о случае возможной победы «Арсенала», когда по принятой традиции иностранные футболисты, играющие в клубе-победителе, размахивают флагами своих стран․

Например, в прошлом году Генрих Мхитарян сделал то же самое в составе «Манчестер Юнайтед», но тогда, конечно, финал проходил не в Баку.

Как пишет по этому поводу армянское издание «Лрагир», финал Лиги Европы стал не только футбольным, но и внефутбольным и по большому счету политическим международным событием из-за вопроса Генриха Мхитаряна, или, возможно, в данном случае благодаря.

По мнению автора, во всяком случае, с точки зрения интересов Армении правильно использовать формулировку «благодаря», поскольку Мхитарян, вне своей воли разоблачил ряд субъектов: начиная от властей Азербайджана, до некоторых европейских организаций и структур, и заканчивая некоторыми кругами Армении из прежней правящей системы.

27 мая стало известно, что УЕФА запретил «Арсеналу» перед началом финального матча провести акцию в поддержку Мхитаряна. Известно, что клуб и армянский футболист решили, что он не поедет в Баку. Партнеры решили, что перед финалом в Баку выйдут на разминку в футболках с изображением Мхитаряна. Согласно порядку, подобные акции нужно согласовывать с УЕФА, которая запретила провести подобную акцию.

Таким образом, Мхитарян разоблачил не только Баку, но и УЕФА. И дело не в запрете на акцию «Арсенала». Дело в том, что УЕФА вообще принял решение о проведении финала Лиги Европы в Баку. «Мне кажется, что кто-то над нами издевается», — несколько дней назад заявил немецкий тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп, услышав, что финал Лиги Европы состоится в Баку.

«Кто-то издевается не над европейцами. Кто-то издевается в целом над человечеством, приняв решение о проведении финала в столице, где героизирован убийца, зарубивший топором спящего гражданина Армении в одной из европейских столиц. Этого должно было быть достаточно, чтобы какая-либо европейская организация, будь то спортивная или политическая, не проводила в этой столице какого-либо мероприятия, основанного на общечеловеческих ценностях, потому что это уже издевательство над этими ценностями», — пишет армянское издание.

Оно также напоминает, что в 2016 году с поста главы УЕФА был отстранен француз Мишель Платини в связи с коррупционным скандалом. В сентябре 2017 года УЕФА принял решение о проведении финала в Баку.

«Платини ушел, а коррупция осталась. Во всяком случае, этот вопрос поднимают в сложившейся ситуации, учитывая периодически раскрываемые в других европейских структурах истории азербайджанской «икорной дипломатии», — пишет lragir.am.

Так, несколько лет назад было принято решение о проведении в Баку первых Европейских Олимпийских игр 2015 года. В этой связи автор статьи удивляется, что под молчанием политических властей Армении спортивная «власть» приняла тогда решение об участии армянских спортсменов в Европейских играх в Баку.

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