Вторник, 28 Мая 2019 года
20:34:02 МСК

Тимошенко рада, что Саакашвили вернули украинское гражданство

Политика

Зеленский подписал соответствующий указ

Киев, 28 мая 2019, 20:27 — REGNUM  Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с возвращением ему украинского гражданства. Свое поздравление Тимошенко опубликовала сегодня, 28 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

Тимошенко пишет, что бывший президент Украины Пётр Порошенко незаконно лишил Саакашвили украинского гражданства. Со стороны Порошенко это была месть.

«Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за неё стоит бороться», — пишет лидер «Батькивщины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым он вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая карьера Саакашвили на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить