Тимошенко рада, что Саакашвили вернули украинское гражданство

Киев, , 20:27 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с возвращением ему украинского гражданства. Свое поздравление Тимошенко опубликовала сегодня, 28 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

Тимошенко пишет, что бывший президент Украины Пётр Порошенко незаконно лишил Саакашвили украинского гражданства. Со стороны Порошенко это была месть.

«Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за неё стоит бороться», — пишет лидер «Батькивщины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым он вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.