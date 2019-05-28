Зеленский вернул Саакашвили, чтобы «понизить рейтинг» Порошенко — эксперт

Киев, , 20:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создаёт оппозицию экс-президенту Петру Порошенко. Об этом 28 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Виктор Таран, комментируя возврат украинского гражданства Саакашвили.

«Тут речь не идет о реванше… Зеленский создаёт на Украине оппозицию против Петра Порошенко. В этой ситуации он хочет использовать Михаила Саакашвили… Зеленский хочет руками Саакашвили разрушать рейтинг партии Порошенко», — считает Таран.

При этом он призвал Зеленского помнить, что «Саакашвили невозможно контролировать».

«Если Зеленский не будет удовлетворять амбиции Саакашвили, то нет никакой гарантии, что потом Саакашвили не развернет критику против самого Зеленского», — предупредил Таран.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 «О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц» изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины», — говорится в указе.

Кроме того, своим указом Зеленский позволяет предоставить гражданство Украины лицам, которые представляют государственный интерес для страны. В частности, в украинское гражданство принимаются: Костиков Александр Сергеевич, 1997 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Донецкой области и другие лица.