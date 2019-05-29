Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

Москва, , 09:18 — REGNUM В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой. После словесной перепалки Платошкин покинул студию передачи.

Скандал начался с того, что Платошкин прокомментировал возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили и высказался о первом визите президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс.

«Практика показывает: куда заявляется Саакашвили — там начинается хайп и бардак. Я помню этого хипстера Саакашвили — треть территории потерял. Зеленский меня «радует», я не ожидал, что он так быстро будет вести Украину к развалу», — заявил эксперт.

Подобная оценка возмутила доктора политических наук, члена политического совета украинской партии «Союз левых сил» Александра Семченко. Примечательно, что он выступал на той же стороне дискуссии, что и Платошкин.

«Когда такое слушаешь, кажется, что это маразм, дескать, мы желаем Украине, чтобы там все стало плохо», — возмутился Семченко.

«Чтобы бандеровская власть развалилась», — пояснил Платошкин, перебив коллегу.

«Не перебивайте», — сказал Семченко.

«А вы не орите», — парировал его оппонент.

«У вас недержание»

«Идите на Украину»

«Такие вот (грубое слово, означающее глупого человека, — прим. ИА REGNUM ) и разжигают ненависть к России на Украине. Говорить, пускай на Украине будет все плохо…» — Семченко не смог договорить, поскольку в спор вступили ведущие.

«Платошкин исходит из того, что на Украине не лучшая власть и может, разрушив до основания, потом можно будет построить что-то хорошее», — сказала Ольга Скабеева.

Тем временем понурый Платошкин не спеша уходил из студии.

«Вы понимаете, что люди страдают. При Порошенко люди вымирали, население Украины сократилось так, как оно не сокращалось при мифическом «голодоморе». По оценке потребления хлеба, на Украине остаётся 20−25 млн человек. И это хлеба посчитали по-минимуму. Тут человек говорит: а пусть у них будет ещё хуже», — пояснил своё возмущение Семченко.

После этого дискуссия на ток-шоу вернулась в спокойное русло, но уже с меньшим количеством экспертов.

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