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Глава МИД Великобритании: «Жесткий Brexit — это политическое самоубийство»

Политика

«Единственное решение — это изменение соглашения»

Лондон, 28 мая 2019, 19:46 — REGNUM  Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры Джереми Хант уверен, что «жесткий Brexit» будет «политическим самоубийством», 28 мая передает агентство Reuters.

«Единственное решение — это изменение соглашения. К чему я буду стремиться, если стану лидером», — заявил Хант.

Хант является одним из немногих представителей кабинета Терезы Мэй, кто в 2016 году выступал за сохранение Великобритании в составе ЕС.

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