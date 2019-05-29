Предварительное голосование «Единой России» в Москве

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Московские праймериз «Единой России»: модель и формат

В марте 2019 года секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский обратился к Генеральному совету партии с просьбой разработать для столицы отдельную форму предварительного голосования, чтобы максимально задействовать общественные организации и лидеров общественного мнения для отбора кандидатов. Президиум Генсовета «Единой России» принял решение в городах федерального значения (то есть в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) провести праймериз в форме общественного обсуждения будущих кандидатов нa расширенных площадках с участием членов и сторонников партии, лидеров общественного мнения, представителей общественных организаций и местных жителей.

Изначально в «Единой России» были предусмотрены четыре модели проведения предварительного голосования. Первая, наиболее открытая модель, дает право на участие в праймериз любому гражданину без всяких условий, вторая — только в случае предварительной регистрации. В рамках третьей модели за кандидатов голосуют выборщики — члены и сторонники партии, а также активисты общественных организаций, в рамках наиболее закрытой четвертой — только члены партии. По сути в столице и других городах федерального значения был применен порядок проведения праймериз, близкий к третьей модели.

В Москве в число выборщиков вошли 1210 человек, из них 74,9% — члены партии, 12,2% — сторонники «Единой России» и 12,9% — беспартийные. Около 44% выборщиков составили представители некоммерческих организаций, в том числе 24,1% — члены ветеранских организаций, а 12,1% — активисты различных молодежных объединений. 13,6% выборщиков составили представители малого бизнеса, 30,3% — локальные лидеры общественного мнения, в том числе 193 муниципальных депутата.

Был сформирован оргкомитет по проведению процедуры предварительного голосования в столице в составе 17 человек. Кроме представителей руководства регионального отделения «Единой России» и ее молодежного крыла в него вошли деятели некоммерческих организаций, например председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович и президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев России, Герой Российской Федерации Вячеслав Сивко.

Для участия в праймериз были зарегистрированы 136 кандидатов, с участием которых прошло восемь встреч с выборщиками в формате дебатов. По окончании каждой встречи проводилось тайное электронное рейтинговое голосование, общий итог которого подвел оргкомитет праймериз.

Стоит сопоставить подход к проведению праймериз, который использовали представители «Единой России» в Москве, со стратегией партии и федеральными политическими тенденциями.

Во-первых, проведение предварительного голосования в Москве демонстрирует, что, вопреки ряду прогнозов, правящая партия не дистанцировалась от ведения кампании в столице. Эту ситуацию можно сравнить с положением дел накануне губернаторских кампаний — в медийной и экспертной среде было распространено мнение, что в 2019 году все или подавляющее большинство действующих глав регионов и врио губернаторов будет баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. В итоге 11 из 18 кандидатов на пост глав субъектов заявили о намерении идти на выборы в качестве кандидатов от «Единой России». Безусловно, в случае со столичными выборами участие кандидатов в праймериз может в дальнейшем предполагать различные формы их выдвижения в депутаты Мосгордумы. Тем не менее целый ряд перспективных политиков (включая действующих депутатов Мосгордумы и ряд деятелей, которых СМИ уже называли вероятными претендентами на выдвижение с серьезными шансами на победу) также действуют в рамках стратегии не максимального дистанцирования, а публичного взаимодействия с «Единой Россией». Причем речь в данном случае идет о политиках, большинству из которых из бэкграунд вполне позволил бы дистанцироваться от партии (подробнее о составе участников праймериз в Москве — в следующем разделе).

Во-вторых, отбор кандидатов лояльного пула (ориентированных на поддержку политики мэрии) на выборах в Мосгордуму не в первый раз не ориентирован исключительно на партийные процедуры. Так, в 2014 году в столице были организованы праймериз в рамках Гражданской инициативы «Моя Москва». 24 марта 2014 года заявление о создании одноименного движения, сформированного с целью проведения этих праймериз, подписали главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, певец Валерий Сюткин, глава Общественной палаты Москвы Михаил Кузовлев, предприниматель Михаил Куснирович, депутат Госдумы РФ Людмила Швецова. Предварительное голосование в рамках этой инициативы состоялось 8 июня 2014 года, значительная часть победителей тех праймериз стали кандидатами от «Единой России», но целый ряд кандидатов выступили в качестве самовыдвиженцев. При всех различиях между ситуацией на старте избирательной кампании в Мосгордуму в 2014 и 2019 годах можно найти и сходство — кандидаты лояльного пула проходят через процедуры отбора, предполагающие затем дифференцированные формы поддержки правящей партии.

В-третьих, наблюдается снижение доверия избирателей к любым партийным брендам в принципе. Показательно, что даже на пике роста протестных настроений летом — в начале осени 2018 года наблюдался лишь ограниченный рост поддержки оппозиционных партий — на фоне ухода значительной части недовольных избирателей в апатию и дистанцирование от любых политических сил. Такая ситуация — при значимых вызовах для правящей партии — создает и серьезное пространство возможностей как для «Единой России», так и для кандидатов, кампании которых предполагают тесное взаимодействие с ней.

В-четвертых, насколько можно судить предварительно, кампании кандидатов лояльного пула на выборах в Мосгордуму так или иначе будут связаны с серьезным уровнем поддержки со стороны «Единой России». В частности, нынешние праймериз свидетельствуют, что с партией тесно связаны локальные лидеры общественного мнения, а также целый ряд общественных структур, взаимодействие с которыми должно стать важным фактором успеха для кандидатов.

В-пятых, ожидаемое серьезное обновление лояльного пула кандидатов в Мосгордуму (не исключено, что даже более интенсивное, чем накануне кампании 2014 года) предполагает участие в выборах значительной доли кандидатов-дебютантов, которые сочетают серьезный опыт в неполитических сферах (в том числе общественных проектах, бизнесе, государственном и муниципальном управлении) с отсутствием или ограниченностью такого опыта в сфере предвыборных кампаний. Этот фактор также может стать побудительным мотивом для их тесного взаимодействия с «Единой Россией».

2. Участники праймериз: логика кадрового обновления

От модели проведения праймериз зависит состав кандидатов и их мотивация в ходе конкретной кампании. Первая, наиболее открытая, модель позволяет кандидатам повысить свою узнаваемость среди широких слоев населения, причем с перспективой участия не только в ближайших, но и в последующих избирательных кампаниях. Для того чтобы действительно добиться роста узнаваемости в ходе подобной кампании, требуются определенные ресурсы. Поэтому использование первой модели праймериз дополнительно мотивирует к участию в них статусных кандидатов или членов их команд, заставляя менее ресурсных кандидатов (например, общественных активистов, преподавателей, рядовых сотрудников бюджетных учреждений) относиться к своим перспективам в ходе такой кампании скептически.

Третья модель (фактически примененная в 2019 году в ходе предварительного голосования накануне выборов в Мосгордуму), напротив, может быть менее привлекательной для статусных кандидатов, не уверенных в своем выдвижении по итогам кампании. Однако такой формат праймериз может вызвать дополнительный интерес у амбициозных, но менее ресурсных кандидатов, которые намерены благодаря участию в такой кампании получить дополнительный опыт участия в дебатах, а также приобрести дополнительные связи в партии.

Для участия в праймериз «Единой России» перед выборами в Мосгордуму подали документы 136 кандидатов, которых можно разделить на несколько групп.

В первую группу можно включить 12 действующих депутатов Мосгордумы. На май 2019 года во фракции «Единая Россия» в столичном парламенте состояло 28 человек, но ряд обстоятельств заставляет предположить, что заметная часть нынешних депутатов городского заксобрания не будет баллотироваться в текущем году. Поэтому вполне вероятно, что в нынешних праймериз правящей партии приняли участие те действующие столичные депутаты, которые с высокой степенью вероятности станут кандидатами в ходе основной кампании.

Примечательно, что в партийных праймериз приняли участие не только члены фракции «Единая Россия», но и вошедшая в постоянное депутатское объединение «Моя Москва» Лариса Картавцева (заместитель председателя Комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья). Таким образом, в праймериз приняли участие и те кандидаты, которые имели возможность дистанцироваться от партии.

При этом депутаты, вышедшие на праймериз в 2019 году, выиграли выборы 2014 года в своих округах с существенным отрывом от конкурентов. Подавляющее большинство из них победили с результатом более 50% голосов — это Евгений Герасимов в округе №4 (51,78%), Лариса Картавцева в округе №10 (52,96%), Алексей Шапошников в округе №12 (52,13%), Андрей Метельский в округе № 15 (53,43%), Инна Святенко в округе № 22 (55,67%), Людмила Стебенкова в округе №25 (52,93%), Степан Орлов в округе №27 (69,28%), Сергей Зверев в округе №31 (52,34%), Людмила Гусева в округе №33 (55,82%). Исключением были Александр Семенников, победивший в округе №35 с результатом 42,04%, и Татьяна Батышева, лидировавшая в округе №42 с уровнем поддержки 45,37% голосов. Безусловно, результаты кандидатов зависят не только от их личной популярности и авторитета в округе, но и от потенциала их оппонентов, количества участников кампании, уровня протестных настроений в округе. Обратим внимание на то, что и в ходе парламентских выборов 2016 года результаты «Единой России» в подавляющем большинстве районов, входящих в округа, от которых избраны эти депутаты, оказались выше средних по столице (это Южное Медведково, Северный, Бибирево, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Братеево, Зябликово, Чертаново Северное, Люблино, Марьино, Капотня, Северное Измайлово, Гольяново, Метрогородок, Печатники, Фили-Дадыдково), в нескольких близки к среднему уровню (Лианозово, Северное Медведково, Крылатское, Северное Бутово, Южное Бутово) и только в некоторых ниже среднего (Свиблово, Кунцево, Строгино, Зюзино, Ясенево, Дорогомилово, Раменки).

На первый взгляд, участие именно этих действующих депутатов Мосгордумы в праймериз «Единой России» можно интерпретировать в том смысле, что политики, избиравшиеся с лучшими результатами и в менее протестных округах, в меньшей степени ориентируются на риски, которые обычно принято связывать (причем далеко не всегда обоснованно) с выдвижением от партии. Однако стоит учесть и другой, возможно, более значимый фактор. Можно предположить, что многие действующие депутаты Мосгордумы из фракции «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва», результат которых в 2014 году был менее 40% голосов, в 2019 году не будут баллотироваться вновь. На фоне такой ротации можно вновь предположить, что через нынешние праймериз партии, возможно, прошла значительная доля действующих депутатов, которые примут участие в нынешних выборах.

Второй значимой группой среди участников праймериз остаются руководители муниципальных образований. Это глава МО «Марьина Роща» Екатерина Игнатова, глава МО «Ново-Переделкино» Анатолий Митрофанов, глава МО «Арбат» Евгений Бабенко. Можно обратить внимание на политический опыт некоторых из этих политиков (например, Екатерина Игнатова была участницей праймериз Гражданской инициативы «Моя Москва» накануне выборов городского парламента в 2014 году и заняла по итогам этого предварительного голосования второе место по округу №14 с результатом около 22% голосов). Тем не менее более значима другая тенденция — два из трех районов, которые возглавляют эти политики (Марьина Роща и Арбат), являются традиционно протестными. Например, в ходе муниципальных выборов 2017 года половину состава Советов депутатов данных муниципальных образований составили представители оппозиции. Поэтому участие этих руководителей в праймериз является еще и маркером того, что «Единая Россия» сохраняет пристальное внимание к данным территориям.

Третья группа — руководящие сотрудники бюджетных учреждений, которые составили примерно 26,6% всех кандидатов (не считая ряда действующих депутатов Мосгордумы, работающих на непостоянной основе). Именно из этой среды рекрутируется заметная часть депутатов не только регионального, но и муниципального уровня, избираемых от «Единой России». Тем не менее в ходе нынешней кампании по выборам в Мосгордуму можно прогнозировать корректировку данной тенденции — предварительно можно предположить, что среди кандидатов лояльного пула вырастет число представителей некоммерческих организаций и выходцев из медиасреды за счет определенного сокращения доли управленцев из бюджетной сферы.

Четвертая группа — предприниматели и бизнес-управленцы (16,2%). Эта группа кандидатов связана с разными сферами экономики — от недвижимости и застройки до телекоммуникаций, от банковской сферы до машиностроения. Стоит отметить, что ряд кандидатов из этой группы уже имеет опыт участия в выборных кампаниях. Это еще один маркер, свидетельствующий о том, что «Единая Россия» в Москве ищет способы для расширения своей электоральной базы и корректировки образа путем тестирования дифференцированных подходов к кадровой политике.

Пятая группа — представители руководящего звена «Единой России» (9,6%). Прежде всего это исполнительные секретари местных отделений партии, многие из них в возрасте до 35 лет. Характерно, что часть из них являются исполнительными секретарями партийных отделений в муниципальных образованиях, где традиционно отмечается высокий уровень активности оппозиции. Например, достаточно серьезных успехов оппозиционные кандидаты достигли в ходе муниципальных выборов 2017 года в муниципальных образованиях Марьина Роща, Арбат, Измайлово, Мещанское. Участие в праймериз исполнительных секретарей отделений партии из этих районов дополнительно отражает внимание «Единой России» к протестным территориям.

Шестая значимая группа — политизированные москвичи, не относящиеся к числу политических и бизнес-управленцев (25%): студенты, пенсионеры, рядовые сотрудники коммерческих и бюджетных учреждений. Хотя для таких кандидатов участие в праймериз нередко носит ситуативный характер, часто такой шаг является логичным продолжением их общественной деятельности. Например, среди кандидатов, принявших участие в нынешнем предварительном голосовании, студентка РАНХиГС Анастасия Попадьина входит в Совет по инновациям Объединения потребителей России и является куратором молодежных программ Школы муниципального политика; ряд деятелей из этой группы успешно участвовали в кампаниях по выборам муниципальных депутатов. То есть, создавая возможности для участия таких кандидатов в праймериз, «Единая Россия» работает на укрепление местных отделений и привлечение в число своих сторонников действующих и потенциальных лидеров общественного мнения на местах; часть таких активистов вполне может в будущем проявить интерес к политической карьере.

В целом состав участников столичных праймериз-2019 отражает долгосрочные тенденции, связанные с кадровой политикой «Единой России». Во-первых, курс на более интенсивную ротацию в лояльном пуле депутатов столичного парламента, чем в 2000-е годы (можно спрогнозировать предварительно, что интенсивность обновления среди кандидатов лояльного пула в 2019 году может оказаться выше, чем накануне выборов в Мосгордуму в 2014 году, и тем более выше аналогичных показателей в период, когда городом руководил Юрий Лужков). Во-вторых, постепенно возрастает значение выходцев из числа общественных активистов, некоммерческого сектора, а также бизнес-управленцев среди кандидатов на выборах различных уровней, сотрудничающих с «Единой Россией». В Москве эта тенденция может оказать более заметное влияние на ход кампании по выборам в Государственную думу в 2021 году, а также на выборы муниципальных депутатов в 2022-м.

3. «Единая Россия» и столичная повестка

В преддверии официального старта кампании по выборам в столичный парламент политическая повестка в Москве носит фрагментированный характер. Ситуация отличается, например, от весны 2017 года, когда фактором формирования протестных настроений в городе стала критика непроработанных аспектов реновации.

Хотя выборы по мажоритарной системе, как правило, способствуют локализации политической повестки города или региона, в настоящий момент есть ряд тем, которые выходят за пределы интересов местных сообществ, нередко привлекая внимание федеральных СМИ и оппозиционных игроков не только районного уровня.

Во-первых, это реализация программы реновации, вызывающая вопросы и откровенное недовольство у жителей некоторых кварталов, затронутых этими работами (прежде всего выбор площадок для ведения соответствующих работ). Один из самых резонансных конфликтов имел место в Останкинском районе, но есть и другие аналогичные протестные точки.

Во-вторых, вопросы защиты прав владельцев гаражей: снос или анонсированные планы сноса таких сооружений формируют точки напряженности в целом ряде спальных районов столицы и затрагивают интересы прежде всего наименее обеспеченных сегментов «среднего класса», нередко — «возрастных» избирателей.

В-третьих, вопросы сохранения зеленых зон при реализации проектов в строительной сфере, в том числе таких крупных проектов, как планы строительства транспортно-пересадочных узлов.

В-четвертых, неудобства для горожан при реализации программ городского благоустройства. Можно вспомнить заметный рост недовольства граждан в связи с негативными и спорными аспектами при ведении подобных работ в 2016 году и внимание к подобным проблемам в отдельных районах столицы весной 2019 года.

Как показывает опыт предыдущих избирательных кампаний, хотя эти темы могут стать выигрышными факторами для оппозиции, подобная повестка может перехватываться и кандидатами лояльного пула. Тем не менее эффективная работа с этой повесткой для политиков лояльного пула так или иначе предполагает не дистанцирование от системы власти, а поиск поддержки на городском и — с заметной долей вероятности — на федеральном уровне. Это означает, что у таких кандидатов появляется значимый стимул для публичного взаимодействия с «Единой Россией», обладающей инструментами для работы с подобной тематикой.

Так, обсуждение аспектов реновации продолжает идти на уровне местных отделений «Единой России» в Москве, а парламентарии от партии, избранные от столицы, обсуждали различные аспекты осуществления программы. Например, депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный говорил о проблемах малого бизнеса при реализации программы. Возможно также привлечение активистов партпроектов, например, в вопросах контроля за реализацией программ городского благоустройства и защиты прав граждан в сфере ЖКХ. Перехват подобных тем представителями «Единой России» потребует дополнительных усилий. Тем не менее решение этой задачи вполне реалистично.

4. Оппозиция в Москве: расчет и риски

Успехи оппозиции в целом ряде регионов по итогам единого дня голосования 2018 года сформировали у многих представителей политического класса, медиа и экспертного сообщества аналогичные ожидания в связи с избирательными кампаниями 2019 года. При этом в связи с выборами в Мосгордуму в экспертной среде до сих пор преобладали прогнозы, предполагающие благоприятный сценарий для лояльного пула кандидатов и доминирование таких политиков в будущем составе Мосгордумы. Ряд факторов, создающих для оппозиции преимущества в этой кампании (в том числе такие, которыми она не обладала накануне кампании 2014 года), одновременно создают для оппонентов власти серьезные вызовы, на которые им придется реагировать.

Во-первых, уже на предварительных стадиях подготовки кампании наблюдается высокий уровень конкуренции на оппозиционном фланге среди политиков, заявивших о собственным амбициях по участию в данных выборах. Эта конкуренция уже приводит к обмену резкими репликами и напряженным дискуссиям между такими кандидатами и их сторонниками.

Один из наиболее резонансных примеров — ситуация в округе №43 (включает территорию районов Арбат, Пресненский, Хамовники), где о своих амбициях заявили сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и экс-руководитель Московского городского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сейчас этот округ в Мосгордуме представляет Вера Шастина, в нынешних праймериз «Единой России» участия не принимавшая. Электорат Сергея Митрохина и Любови Соболь пересекается лишь частично. В случае регистрации в качестве кандидатов Митрохин скорее сможет опереться на поддержку более «возрастного» избирателя, ядерного электората «Яблока», представителей ряда протестных групп. Он может сыграть на поле левых и левоцентристских сил, так как традиционно апеллирует к социальной повестке. Соболь скорее может надеяться на поддержку более молодого избирателя, а также представителей среднего класса. Полемика между командами этих кандидатов в медиасфере продолжается.

«Внутриоппозиционная» конкуренция, конечно, работает на поддержание интереса к политикам этой части политического спектра, но перенасыщение информационного пространства такой полемикой может усилить апатию либерального оппозиционного избирателя в этом округе, а также создать барьеры для роста поддержки каждого из этих кандидатов.

Другой пример серьезного уровня конкуренции, уже среди игроков парламентской оппозиции, может наблюдаться в округе №44 (включает территорию районов Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка), где действующему депутату Мосгордумы от КПРФ Елене Шуваловой, скорее всего, будет оппонировать глава муниципального округа «Таганский», кандидат в мэры от «Справедливой России» на выборах 2018 года Илья Свиридов (на выборах 2014 года разрыв между этими кандидатами составил всего 1351 голос). Ситуация в этих округах интересна не только сама по себе, но и как показатель того, что конкуренция между потенциальными кандидатами на оппозиционном фланге усиливается и, вероятно, сохранится на заметном уровне даже при условии, что часть имеющих подобные амбиции политиков (прежде всего, представляющих внесистемную оппозицию) не будет зарегистрирована для участия в выборах.

Конкуренцию усиливает и то, что в 2019 году о своих амбициях заявили немало статусных представителей оппозиционной части политического спектра. В ходе предыдущих избирательных кампаний (в том числе парламентских выборов 2016 года) мест в органах власти лишились статусные и часто ресурсные игроки, которые теперь проявили интерес к борьбе за мандаты в городском парламенте. Например, в список кандидатов на участие в нынешней кампании, предварительно анонсированном КПРФ, вошла группа бывших депутатов Госдумы РФ, в том числе экс-кандидат в мэры на выборах 2018 года Вадим Кумин, Александр Потапов, Константин Лазарев, Владимир Родин. В тех округах, где таким статусным кандидатам будут противостоять политики лояльного пула, это создает дополнительные вызовы для последних, но одновременно усиливает и дробление на оппозиционном фланге.

В-третьих, оппозиция чаще стала делать ставку на кандидатов, связанных с медийной и экспертной средой, но при этом не работавших плотно с локальной протестной повесткой. Пока одним из самых известных экспертов, заявивших о намерении участвовать в кампании, стал Николай Платошкин, участник ряда популярных политических ток-шоу на федеральных телеканалах (предварительно анонсировано его выдвижение от КПРФ). Выходцами из экспертной среды являются и некоторые другие кандидаты от Компартии (например, экономист Владислав Жуковский), вероятно появление кандидатов со схожим бэкграундом и от других политических сил. С одной стороны, такие кандидаты (особенно при условии их участия в политических ток-шоу на федеральных телеканалах) могут обладать даже большей первичной узнаваемостью среди политизированных (а значит, оказывающих очень значительное влияние в условиях предполагаемой низкой явки) избирателей, чем политики, глубоко погруженные в местную протестную повестку. С другой стороны, мажоритарная система выборов в столичный парламент только усиливает запрос избирателя на работу кандидата именно с локальной повесткой, что заметно снижает политический эффект от известности кандидата благодаря работе в других сферах. Конечно, подобные проблемы могут возникнуть и у некоторых кандидатов из лояльного пула, а опора на сложившиеся партийные структуры помогает и оппозиционным политикам с подобным бэкграундом хотя бы частично компенсировать ограниченность предварительного опыта работы с локальной повесткой. Однако кандидаты лояльного пула, как правило, имеют больше возможностей для оперативного встраивания в локальную повестку, чем их оппозиционные коллеги, для которых более выигрышной стратегией является заблаговременное проведение подобной работы.

В-четвертых, целый ряд оппозиционных кандидатов, в том числе представители парламентских партий, заявили о намерении выдвигаться не от тех территорий, с которыми были связаны предыдущие избирательные кампании с их участием. Например, Сергей Митрохин заявил о намерении баллотироваться от округа №43, включающего территории Центрального административного округа, хотя, например, в ходе кампании по выборам в Госдуму РФ в 2016 году баллотировался по Бабушкинскому одномандатному округу № 196, включавшему территории северо-востока и востока столицы. Конечно, Митрохин плотно работает с социальной протестной повесткой и в ЦАО, а в либеральной оппозиционной среде (по крайней мере среди наиболее политизированных ее представителей) узнаваем во всем городе. Тем не менее дополнительные проблемы такой выбор округа для него создает. Другой пример — выдвижение от КПРФ по округу №37, который в действующем составе Мосгордумы представляет Николай Губенко, адвоката Дмитрия Аграновского, до этого участвовавшего в предвыборных кампаниях не в столице, а в Подмосковье (он является депутатом Совета Электростали нескольких созывов).

Эти факторы создают дополнительные преимущества для кандидатов лояльного пула, особенно при отсутствии резонансных общегородских протестных тем. При этом работа с избирателем в рамках превентивной нейтрализации тем для недовольства граждан может реально вестись только при задействовании ресурсов мощных общегородских политических структур, что актуализирует значимость «Единой России».

5. Зоны политического контроля и предварительный прогноз АПЭК

Накануне выборов в Мосгордуму — 2019 в Москве можно выделить несколько зон по актуальному уровню протестных настроений, а также по активности оппозиции и потенциальных кандидатов лояльного пула.

Первая зона — территории, от которых в 2014 году в городской парламент были избраны представители оппозиции (все были выдвинуты КПРФ). Это округа № 8 (районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол — действующий депутат Леонид Зюганов), 11 (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное — действующий депутат Николай Зубрилин), 21 (часть районов Выхино-Жулебино и Рязанский — в 2014 году здесь победил Андрей Клычков), 37 (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского — действующий депутат Николай Губенко), 44 (Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка — действующий депутат Елена Шувалова). Не исключено, что по этим территориям или некоторым из них кандидаты лояльного пула выдвигаться не будут или снимут свои кандидатуры до дня голосования. Предварительно по двум из этих округов имеют серьезные шансы представители КПРФ (Вадим Кумин в округе №8 и Леонид Зюганов, перешедший в округ №21); в округе №44 можно ожидать серьезной конкурентной борьбы между коммунисткой Еленой Шуваловой и представителем «Справедливой России» Ильей Свиридовым; шансы Николая Зубрилина, достаточно плотно работающего с локальной проблематикой в округе №11, зависят от окончательного состава участников кампании по этому округу; в округе №37 не исключена победа представителя оппозиционных сил, не связанного с КПРФ.

Вторая зона — территории, где в ходе предыдущих избирательных кампаний наблюдался достаточно высокий уровень протестного голосования, характеризующиеся заметной активностью оппозиции. К ним относятся прежде всего округа № 5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино), № 9 (районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района), №14 (Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино), №42 (Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково), №45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники). В этой зоне окончательная политическая конфигурация зависит от уровня конкуренции между оппозиционными политиками и подбора сильных кандидатов лояльного пула.

Третья зона — территории, где на старте кампании сложились вполне благоприятные стартовые позиции для кандидатов лояльного пула, хотя здесь также существуют точки локальной протестной активности и есть сильные оппозиционные политики, участвовавшие в предыдущих избирательных кампаниях. Это округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №2 (Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино), №3 (Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино), №4 (Крылатское, Строгино, часть района Кунцево), №6 (Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино), №7 (Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный), №12 (Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково), №13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский), №15 (Гольяново, Метрогородок, часть района Северное Измайлово), №16 (Богородское, Преображенское, часть района Соколиная гора), №17 (Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора), №18 (Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово), №19 (Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское), №20 (Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть районов Вешняки и Выхино-Жулебино), №22 (Капотня, часть районов Люблино и Марьино), №23 (Кузьминки, часть районов Люблино и Рязанский), №24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый), №25 (Печатники, часть района Марьино), №26 (Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное), №27 (Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное), №28 (Москворечье-Сабурово, часть районов Царицыно и Нагатинский Затон), №29 (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно), №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное), №31 (Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино), №32 (Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон), №33 (Южное Бутово, часть района Северное Бутово), №34 (Ясенево, часть районов Зюзино и Северное Бутово), №35 (Коньково, Теплый Стан), 36 (Котловка, Обручевский, Черемушки), №38 (часть районов Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино, поселения Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, Московский, «Мосрентген», Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка), №39 (Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы: Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк), №40 (Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино), №41 (Можайский, часть районов Кунцево и Фили-Давыдково).

Общим местом публицистических и части аналитических материалов является тезис о том, что мажоритарная система выборов в России дает существенное преимущество правящей партии. Однако выборы по такой системе не отменяют возможности серьезных успехов кандидатов, баллотирующихся от оппозиционных сил. Из относительно недавних избирательных кампаний можно вспомнить проходившие в сентябре 2018 года по смешанной системе выборы в гордуму Димитровграда (Ульяновская область), где КПРФ одержала победу в 19 из 20 одномандатных округов. Тем не менее такой масштабный успех оппонентов властей в одномандатных округах чаще всего бывает возможен при доминировании на оппозиционном фланге одной силы, способной объединить вокруг себя подавляющую часть протестного электората, и наличии резонансных общегородских тем, выступающих триггером эскалации протестной повестки. Накануне выборов в Мосгордуму такой ситуации пока не наблюдается.

При существенно фрагментированной повестке, сводящейся к локальной тематике, кандидаты лояльного пула, как правило, имеют существенное преимущество. При этом сами эти кандидаты так или иначе будут опираться на поддержку «Единой России». Таким образом, «Единая Россия» остается доминирующим игроком среди политических сил, выходящих на выборы столичного парламента.

Предварительный анализ ситуации в округах показывает, что правящая партия имеет благоприятные стартовые позиции для того, чтобы добиться сохранения доминирования в Мосгордуме. Прогноз АПЭК, основанный на анализе стартовой конфигурации зон политического контроля: лояльный пул кандидатов займет при поддержке «Единой России» не менее 37 из 45 мест в городском парламенте.

Приложение:

Итоговый рейтинговый список кандидатов предварительного голосования