Кадровые изменения произошли в правительстве Северной Осетии

Владикавказ, , 19:34 — REGNUM Три новых должностных лица назначены в правительстве Северной Осетии. Кадровые перемены произошли в трех министерствах региона. О них в ходе заседания республиканского правительства 28 мая сообщил руководитель администрации главы и правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев.

Так, на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия утвержден Ибрагим Рубаев. Появился еще один заместитель у министра культуры. Им стал Сослан Мамсуров. Замглавой минприроды назначен Казбек Доев.

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Как сообщало ИА REGNUM, состав правительства РСО-Алании претерпел значительные изменения в последние полгода. В начале мая 2019 года на пост министра культуры был назначен Эльбрус Кубалов. Ранее он работал заместителем главы ведомства. Он сменил на этом посту Руслана Мильдзихова.

В феврале 2019 года заместителем министра ЖКХ, топлива и энергетики утвержден Заурбек Кучиев, заместителем министра здравоохранения — Виктория Примо, заместителем председателя комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания — Мадина Габалова.

В конце 2018 года были назначены вице-премьерами бывший министр строительства и архитектуры республики Русланбек Икаев и экс-глава министерства образования и науки Ирина Азимова. Еще одним заместителем председателя правительства и одновременно министром здравоохранения стал Тамерлан Гогичаев.

Министром жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики стал Майран Тамаев, а министром труда и социального развития — Борис Хубаев.