В ЕС подтвердили визит Зеленского в Брюссель в начале июня

Брюссель, , 19:30 — REGNUM Директор внешнеполитической службы Европейского союза по вопросам стран Европы Томас Майр-Гартинг подтвердил, что уже в июне 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Брюссель.

Напомним, ранее газета «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщила, что Зеленский на будущей неделе планирует посетить Брюссель с первой рабочей поездкой за рубеж.

Майр-Гартинг подтвердил, что действительно, была достигнута договоренность о визите Зеленского в Брюссель, где он встретится с основными евробюрократами. На этих встречах, в частности, будет обсуждаться подготовка к саммиту Украина — ЕС, который пройдет в Киеве в июле.

Представитель ЕС отметил, что данный саммит лишний ращ подчеркнет сотрудничество и партнерство, которые существуют между Украиной и Евросоюзом.