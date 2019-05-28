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Электронное голосование на выборах в Мосгордуму затронет три округа столицы

Политика

Информацию о названии округов представят не позднее 19 июня

Москва, 28 мая 2019, 19:55 — REGNUM  Три округа Москвы примут участие в эксперименте по созданию цифровых участков для голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с участием Общественной палаты города Москвы, сообщил официальный сайт организации.

Как заявил заместитель председателя Общественной палаты города Алексей Венедиктов, выборы трёх экспериментальных округов могут начаться уже 3 июня. Те округа, где большинство жителей выразит желание проголосовать по новой системе, будут отобраны Мосгоризбиркомом. Голосование пройдёт на портале «Активный гражданин».

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, в свою очередь, сообщил, что муниципальные депутаты отобрали 9 из 16 предложенных округов Москвы для проведения эксперимента на предстоящих выборах в Мосгордуму.

О том, какие именно три округа будут участвовать в эксперименте по электронному голосованию, станет известно не позднее 19 июня.

Напомним, закон о дистанционном электронном голосовании приняли депутаты столичного парламента по итогам заседания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве создадут цифровые участки для голосования на выборах в Мосгордуму

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Выборы в Московскую городскую думу — 2019
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