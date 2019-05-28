Посол Испании вызван в МИД Российской Федерации

Москва, , 19:15 — REGNUM Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая в газете El Periodico было опубликовано интервью Борреля, в котором он назвал Россию «старым врагом», представляющим угрозу для Европы.

На Смоленской площади послу Испании было указано, что между Россией и Испанией подписан ряд документов и соглашений, в которых сказано, что Москва и Мадрид воспринимают двусторонние отношения как дружественные, партнерские и взаимовыгодные. Однако слова Борреля этому явно противоречат.

«28 мая посол Испании был вызван в МИД России. В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании в отношении России, которые он допустил в интервью изданию El Periodico», — сказано в сообщении МИД России.