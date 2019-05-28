Выборы в Европарламент: беда пришла, откуда не ждали

Александр Запольскис, , 19:47 — REGNUM

Выборы в Европарламент состоялись. Они отметились рекордно высокой явкой избирателей. Высказать свои предпочтения на участки пришел 51% из 512 млн общего населения ЕС. Однако итоги волеизъявления оказались не просто неожиданными, а практически роковыми. Европейский союз в действительности двигается совсем не туда, как это принято считать в прессе и как оно видится с высоких политических трибун.

Правящая элита Европы продемонстрировала критичность отрыва от объективной реальности и уход в виртуальный мир розовых пони. А пока она витает в мечтаниях, в общественном пространстве возникла и консолидировалась новая элита, внешне выступающая якобы за сохранение окружающей среды, но фактически преследующая откровенно политические цели, уже довольно далекие от экологии.

На протяжении последних двух лет было принято считать, что 23−26 мая 2019 года станет моментом истины в эпохальной битве официальных базовых политических группировок. Коих насчитывалось три. Левый фланг занимали еврооптимисты, выступающие за продолжение всех процессов интеграции в их изначальном виде, какой сложился еще полтора десятка лет назад.

На правом сосредоточились всех мастей и видов евроскептики, считающие для своих стран лучшим благом выход из состава Евросоюза с отказом от всех прочих его элементов, включая общую валюту. Где-то между ними находились центристы, чаще всего ассоциировавшиеся с Ангелой Меркель и ее беззубой политикой «чтобы никого не обидеть», за которую постоянно всё сильнее огребали с обеих сторон.

Накопившиеся интеграционные проблемы создавали ощущение большого шанса для правых сил Европы взять, наконец, большинство в Европарламенте и тем самым кардинально сменить политический курс всего Евросоюза. Так вот этот прогноз не оправдался. Реальность оказалась совершенно иной. Местами похожей на ожидания, но полностью другой по смыслу.

Если ее оценивать в традиционных мерках, картина выглядит следующим образом. Левые, в лице всяческих социал-демократов, проиграли. Из имевшегося 191 голоса в нынешнем Европарламенте у них осталось только 147 (это минус 24%). Важно понимать, что их ядро формирует Социал-демократическая партия Германии, входившая в коалицию с Меркель в течение всех ее четырех сроков. Еще хуже оказался результат у коалиции Европейские объединенные левые, состоящей из прочих левых и левацких партий и движений, пытавшихся бороться отдельно от «германского доминирования». Они потеряли 27% мест, взяв только 38 кресел.

И уж совсем полным фиаско выглядит итог Европейской народной партии (177 мест вместо былых 218), представляющей собой тот самый центристский блок, сформированный в Европе вокруг «партии Ангелы Меркель». Ее нынешний лидер Манфред Вебер вполне серьезно намеревался подхватить у канцлера Германии выпавшее знамя и усесться в кресло главы Еврокомиссии, что открывало обширные перспективы по реализации проекта «Европы двух скоростей». Как ему теперь реализовать желаемое после столь масштабного провала, будет интересно посмотреть.

С учетом сказанного может сложиться впечатление, что левые с центристами заигрались в абстрактные неопределенности и беззубые красивости в стиле «а давайте никто не будет кричать и драться», тем самым предопределив победу правых.

И они ведь действительно добились впечатляющего успеха. Например, «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала аж 11 мест, что в 11 раз больше ее прошлого результата. Национальное объединение Марин Ле Пен — 22 кресла, что составляет 29,7% из всей французской квоты в Европараламенте. С учетом прочих, евроскептики, включая националистов, в сумме стали пятыми по численности, что, безусловно, много. В прошлом составе они в сумме имели лишь порядка 8%.

Но дьявол, как водится, кроется в деталях. Даже взятые вместе, евроскептики составляют лишь хорошо заметную, но совершенно не доминирующую и даже не блокирующую долю голосов. К тому же они выступают не единым фронтом, а тремя отдельными политическими блоками: националисты; Свобода и прямая демократия; европейские консерваторы и реформисты. То есть даже внутри собственной повестки евроскептики существенно расходятся во взглядах, подходах и даже готовности ради персонального политического профита договариваться хоть с противниками. Понятное дело — лишь тактически, тут же меняя позицию при малейшей смене ветра.

Из чего получается, что победа у евроскептиков вышла практически пирровой. По сути, они остались в традиционном политическом понятийном пространстве, где много говорильни, но мало реального результата. А главное, все вокруг пламенные борцы, но мир вокруг продолжает разваливаться. И гражданам такое положение откровенно надоедает. Им не интересно разбираться в сложностях. Им не хочется копаться в запутанностях. Они желают конкретных улучшений, понятных целей и четкости действий по их достижению. Пусть даже неправильных, зато простых и ясных.

Именно потому, в конечном счете, нынешние выборы в Европарламент выиграли зеленые. Их фракция набрала 69 голосов, что в процентном отношении, может, и не столь блестяще, как у АдГ, зато уж больше чем у любого правого блока по отдельности.

Традиционные «системные» комментаторы сводят результат к победе зеленых и перспективам роста их влияния потому, что народ устал от бесполезной игры словами традиционных политических движений. Представители которых всё очевиднее живут в каком-то своем искусственном фентезийном мире розовых пони и радужных единорогов, тогда как простые люди сталкиваются с ростом миграционной преступности, падением уровня жизни, ростом цен и снижением эффективности социальных механизмов государства.

На этом фоне зеленые, действительно, становятся реальной альтернативой. Причем не только в как бы простых вопросах защиты окружающей среды, но и благодаря выдвижению прямых политических требований. А что чаще всего они носят либеральный, даже радикально либеральный, характер, настаивают на расширении миграции и требуют много всего прочего, прямо разрушающего традиционную европейскую культуру, так это воспринимается электоратом даже как определенное достоинство. Не задумываясь, что на выходе маячит Мечеть Парижской богоматери.

Впрочем, на самом деле процессы в Европе происходят очень сложные. Их суть лучше всего отразило издание ZEIT ONLINE, выложившее на своем сайте весьма показательную интерактивную карту итогового политического ландшафта ЕС. Особенно наглядную благодаря использованию цветовой идентификации.

По ней хорошо видно, что идея какого-либо добровольного объединения всех европейцев в любого рода общий политико-экономический союз с перспективой мирного эволюционного возникновения унитарного государства провалилась. Бабушкино лоскутное одеяло выглядит куда менее пестрым, чем политическая карта Европы.

Кстати, причины Brexit становятся видны тоже. Между прочим, партия сторонников выхода Британии из ЕС стала третьей по числу мест, а значит, при любом дальнейшем раскладе Остров из Европы уйдет. Просто потому, что по взглядам он от нее отличается кардинально. Абсолютное большинство граждан Королевства придерживаются резко консервативных взглядов, тогда как французы радикально либеральны, немцы застряли в центризме, а поляки жестко окопались на правых позициях.

Также бросается в глаза сильный левый градиент на юге и юго-востоке. Чем беднее страны, тем популярнее там социалистские и даже леворадикальные идеи. Богатая Европа нам должна — массово считают жители бедной половины Румынии, четверти Болгарии и значительной части Испании с Португалией. А греки так вообще двумя руками за «отобрать и поделить». Потому что их самих западноевропейские лидеры точно так же «отобрали и поделили».

Парадоксом происходящего является массовое погружение континента в элементарный популизм. Это лишь внешне его левый вид чем-то принципиально отличается от правого или зеленого. В действительности механизм процесса во всех случаях одинаков. Народные массы оказываются неспособны оперировать и воспринимать все сложности современного большого мира. Они хотят максимального упрощения картины до уровня примитивных комиксов. Пусть даже с утратой изрядной доли здравого смысла и даже адекватности.

В результате получается масса, не обладающая сколько-нибудь значительной статичностью взглядов и позиций. Хороший тому пример партия Фидес — Венгерский гражданский союз (до того — Альянс молодых демократов, еще до того — Венгерская гражданская партия), запутанности политической платформы которой позавидует даже пресловутый гордиев узел. Они одновременно против коммунизма, но за социальную справедливость, против европейской централизации, но за единую общую Европу, против уравниловки, но за немецкую финансовую дисциплину, и, конечно же, за расширение евродотаций для Венгрии и усиление НАТО.

И всё это дело крайне восприимчиво к медийному манипулированию через СМИ. В том числе с почти полярной сменой направления политической линии. То есть сегодня они могут быть категорически против того, за что столь же яростно «топили» буквально вчера.

И такие они в Европе далеко не одни. Та же итальянская Лига Севера начала с жесткого сепаратизма территории Северной Италии, а спустя всего два года она уже пробилась в авангард правого популистского движения Европы и теперь не считает обязательным выход Италии из ЕС.

В результате получается настоящая каша, в принципе не позволяющая формировать сколько-нибудь внятную, стабильную, постоянную, а главное — последовательную европейскую внешнюю и внутреннюю политику. Правящая элита такое положение вещей считает не просто нормальным, а даже позитивным достижением, обеспечивающим демократическую свободу самых разных взглядов. И плевать, что на выходе происходит фактическая атомизация пространства, населенного полумиллиардом человек.

А растет в этой каше лом. Самый настоящий. Именно такой, каким сей инструмент обычно принято представлять. Его используют многочисленные «партии зеленых» для сования в глобальный экономический механизм якобы ради спасения экологии при полном игнорировании любых других фактов и зависимостей. АЭС — плохо, закрыть! Поля плохо — не пахать. Пластик — плохо, запретить. Крупное животноводство — плохо, перейти на искусственное мясо, а то и вообще отказаться от животного белка. И так далее, и тому подобное.

Так как экологическая борьба, как правило, не требует наличия образования и чаще всего основывается исключительно на субъективных эмоциях, то она быстро становится обыкновенной модой. Тем более популярной, что создает ощущение получения значимой жизненной цели для людей, в традиционный мир уже вписывающихся плохо.

А где мода, там всегда кучкуются самые разные фрики и концентрируются самые радикальные взгляды. В том числе от экологии уже далекие. Практика показывает, что зеленые совершенно одинаково яростно борются как за что-то экологическое, так и за права мигрантов и религиозную свободу. Более того, они чаще всего оказываются на стороне других конфессий, выступающих за ограничение местных традиционных норм и правил.

В Швейцарии как-то местная исламская община попыталась было потребовать от правительства страны убрать с национального флага белый крест, якобы их сильно ранящий как напоминание об ужасах крестовых походов. Так вот местные зеленые в спорном вопросе поддерживали не традиционные ценности, а позицию исламской общины.

Словом, нынешние выборы в Европарламент показали, что социальный механизм взаимодействия общества и государства через политику явно сломался. Нет, сами термины и им приписываемые смыслы еще существуют, но их базовые смыслы уже деградировали. Половина участвовавших в голосовании партий имеют чуть больше трех лет собственной истории. Они, как пузырьки в шампанском, возникают, чтобы тут же лопнуть и возникнуть уже в другом виде. Одни и те же люди меняют взгляды, позиции, обещания буквально как перчатки.

И это плохо, так как на сиюминутных договоренностях мелкие деревушки жить могут, а пространство из 28 стран, населенное свыше чем пятистами миллионами человек, со сложнейшими технологическими и производственными цепочками — уже нет.

Известная нам Европа — закончилась. И даже вариант «двух скоростей» становится утопичным. А перспектива смены Традиции вообще несет угрозу, так как еще никогда в Истории подобные процессы не проходили мирно. Зато попытки сходить большой войной на ближайших соседей наблюдались всегда. А ближайшие соседи — это как раз мы…