Киев активизирует минский формат переговоров после выборов — эксперт

Киев, , 19:00 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского активизирует минский формат переговоров после завершения парламентских выборов. Об этом 28 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Антон Финько.

«Возможно, новоизбранная команда вернется к этому после парламентских выборов. Та часть общества, которая требует немедленно прекратить огонь, она сегодня нервничает, она обеспокоена и ожидает от должностных лиц не переговоров, не консультаций ТКГ», — считает Финько.

Он считает, что главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука нужно оставить в ТКГ.

«Политический деятель, которому во время переговорного процесса могут доверять и доверяют обе стороны, будет самым эффективным. Только такая личность может быть медиатором независимо от собственных политических предпочтений. Должны признать, что на сегодня в Украине есть одна такая личность. Эти вопросы будут рассматриваться после парламентских выборов… Если лидер миротворческого табора Виктор Медведчук отходит от официального участия, то он возглавит группу миротворческого давления внутри страны на действующую власть», — прогнозирует Финько.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что не считает главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука помощником в налаживании контактов между Киевом и Кремлем.