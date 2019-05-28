Прекратить огонь в Донбассе можно силами ОБСЕ — эксперт

Киев, , 18:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский после посещения зоны боевых действий на Донбассе поймет, какое нужно принять решение для прекращения огня. Об этом 28 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-глава генштаба вооруженных сил Украины Владимир Замана.

«На первом этапе абсолютно реально организовать прекращение огня, добиться того, чтобы перестали стрелять и гибнуть люди как с одной, так и с другой стороны. Это первое условие, чтобы потом начать думать, что там делать и какие принимать решения… Новый президент Владимир Зеленский посетил или посетит зону боевых действий. Он сделает вывод, какое решение нужно принять и что надо сделать, чтобы прекратить огонь. Это абсолютно реально», — считает Замана.

По его словам, Киев может остановить боевые действия на Донбассе при помощи миссии ОБСЕ, не вступая в прямые переговоры с Россией, ДНР и ЛНР.

«Это можно решить при помощи миссии ОБСЕ. Для этого необязательно проводить прямые переговоры с ДНР, ЛНР и Россией», — добавил Замана.

Он также высоко оценил назначение на должность главы генштаба ВСУ генерала Руслана Хочака.

«Я абсолютно приветствую назначение генерала Хомчака на эту должность. Это умный, подготовленный человек, который будет успешно управлять вооруженными силами», — прогнозирует Замана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Зеленский заявил о готовности начать диалог с Кремлем послевозвращения «всех украинских пленных».

В свою очередь, 22 мая Московский городской суд признал «законным» продление ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Черном море. «Мосгорсуд 22.05.19 рассмотрел апелляционные жалобы защиты двух «четверок» военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда Москвы оставлены без изменения», — отметил адвокат украинцев Николай Полозов.

23 мая в Киеве во время посещения iForum президент Зеленский отверг возможность переговоров с Кремлем.