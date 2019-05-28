Тайвань провел учения по защите острова от захвата войсками КНР

Тайбэй, , 18:41 — REGNUM В рамках широкомасштабных военных учений Han Kuang 28 мая ВВС Тайваня отрабатывали посадку и взлет с автострады. В качестве ВПП использовался участок Национальной автострады №1. Об этом пишут тайваньские СМИ.

На автостраду приземлились и взлетели истребители F-16V, Mirage 2000−5, IDF (истребители производства Тайваня), самолет раннего предупреждения E-2K. После посадки была проведена заправка самолетов, и они произвели взлет. Последние такие тренировки проводились пять лет назад, в 2014 году.

В настоящее время с помощью Соединенных Штатов Тайвань модернизирует свои 144 самолета F-16 A/B до версии F-16 Viper («Гадюка») в рамках проекта стоимостью 3,68 миллиарда долларов США, запущенного правительством в 2016 году.

Военные учения Han Kuang («Китайская слава») проводятся на Тайване каждый год. Они длятся, как правило, пять дней. Задача учений — проверить боевые возможности всех родов войск перед лицом военной угрозы со стороны материкового Китая. Сценарий учений предполагает защиту острова от нападения КНР.

Следует заметить, что НОАК, в свою очередь, ежегодно проводит военные учения, на которых отрабатывает захват острова Тайвань. В этом году они прошли в середине апреля. ИА REGNUM ранее сообщало об этом. Военно-политическое руководство КНР неоднократно открыто заявляло, что в случае попытки Тайваня объявить политическую независимость от материкового Китая проведет военную операцию по захвату острова.

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