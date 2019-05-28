Зеленский объединится с Тимошенко, Вакарчуком и Смешко — эксперт

Киев, , 18:35 — REGNUM В новом парламенте Украины будет создана коалиция на базе партий «Слуга народа» (СН), «Батькивщина», «Голос» и «Сила и честь». Об этом 27 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Что касается будущей коалиции. Скорее всего «Слуга народа» будет ядром формирования коалиции. Между первым и вторым местом будет большой разрыв… Коалиционным партнером СН и Зеленского будет «Батькивщина», она займет третье место, скорее всего Вакарчук и Смешко», — сказал Карасёв.

Он сообщил, что в оппозиции будет партия Европейская солидарность (бывший Блок Петра Порошенко), «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок».

«В оппозиции будут с одной стороны «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок», которые, скорее всего, объединятся. С западного, национально-радикального блока будет БПП или Европейская солидарность, как они там переназовутся… Вряд ли «Слуга народа» будет в коалиции с БПП», — добавил Карасёв.

Он также считает, что президент Владимир Зеленский не сможет создать в парламенте однопартийное большинство.

«Это нереально при нынешней избирательной системе. Это стало бы более реально, если бы были пропорциональные списки и не было мажоритарной системы. На такой форе, которую получила «Слуга народа» после победы Владимира Зеленского, гипотетически можно было ожидать однопартийное большинство, которое не нужно Украине. Оно несет угрозу однопартийного режима и узурпации власти… Чтобы претендовать на однопартийное правительство нужно иметь тонко отстроенную систему распределения власти, балансов, противовесов, которая есть в США. Нужно чтоб страна строилась снизу. Британия строится снизу, от общин, от граждан… Наша страна строится сверху, она президентоцентрическая», — считает Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологической группы «Рейтинг», если бы досрочные парламентские выборы проходили на Украине в ближайшее воскресенье, около 90% граждан готовы принять участие в голосовании. При этом лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». За неё готовы голосовать 43,8% тех, кто намерен прийти на выборы и определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,5%, «БПП Солидарность» — 8,8%, «Батькивщина» — 7,3%, партию «Сила и честь» Смешко — 5,1%, партию «Голос» Вакарчука — 4,6%, «Радикальную партию» — 3,3%, «Оппозиционный блок» — 3,2%.