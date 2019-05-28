Подавляющее большинство сербов уповают на РФ – Константин Затулин

Москва, , 18:36 — REGNUM Националистической оппозицией в Сербии манипулируют немногочисленные сторонники Запада, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 28 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя политическую ситуацию в Сербии.

«Всё происходит в рамках игры по втягиванию Сербии в Европейский союз, — сказал Затулин. — Сербия, как вы знаете, ставит перед собой такую цель. Она при этом не собирается вступать в НАТО. И не собирается забывать НАТО то, что в 1999 году НАТО напало на Югославию. Но при этом двойственность нынешнего сербского правительства состоит в том, что, с одной стороны, оно не может не дружить с Россией. Потому что подавляющее большинство сербов полагаются на Россию, уповают на Россию. И так было на протяжении десятков лет. А с другой стороны, окружённая государствами — членами НАТО — уже — и государствами — членами Евросоюза, [Сербия] хотела бы нормализовать отношения в рамках европейского пространства. Такова политика действующего президента».

Внутри Сербии, как полагает Затулин, возникла серьёзная напряжённость, которая, «как матрёшка», связана с курсом президента Сербии Александра Вучича и поведением оппозиции.

«Оппозиция в большинстве своём националистическая и пророссийская, — сказал Затулин. — Ею манипулируют немногочисленные сторонники Запада, которые натравливают её на Вучича, а Вучич, вместо того чтобы призвать к общему объединению, вновь продолжает называть своих критиков фашистами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич призвал к переговорам и компромиссу по Косово.

«Соглашение и компромисс — это не поражение, а победа», — заявил Вучич в ходе выступления в парламенте Сербии.

В свою очередь, в ходе визита в Албанию президент Косово Хашим Тачи заявил, что в скором будущем Косово и Албания объединятся в единое государство.

По словам Тачи, он намерен продолжать прикладывать все силы для присоединения Прешево, Медведжи и Буяноваца (населённых албанцами муниципалитетов Сербии) к Косово.

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