Сербская армия сосредоточивается у административной границы с Косово

Белград, , 18:26 — REGNUM Сербские военные, базирующиеся в городе Кралево, выдвинулись с вооружением и техникой к административной границе с Косово, сообщает 28 мая радиостанция Б92.

Кроме того, радиостанция сообщила, что в воздухе над административной границей Косово были замечены истребители МиГ-29 ВВС Сербии.

Журналисты утверждают, что перед выдвижением военных казармы посетил сербский министр обороны Александр Вулин.

«В случае какой-либо угрозы общественному порядку и жизням людей на севере Косово, наша армия защитит наш народ», — цитирует радиостанция заявление президента Сербии Александра Вучича, ранее распорядившегося привести все подразделения сербской армии и спецназа МВД в состояние полной боевой готовности.

Напомним, 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин в северных районах Косово, населённых сербами. Косовские власти заявляют, что проводят акцию по борьбе с организованной преступностью.

В одной из общин косовские спецназовцы взяли штурмом баррикаду, сооружённую местными жителями. Уже сообщается о пострадавших.

Международные силы КФОР уже заявили, что знают о проведении этой «операции» и находятся в контакте с косовскими властями.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский сотрудник миссии ООН в Косово освобождён косовским спецназом