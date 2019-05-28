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Президент Малави призвал страну к единству после тяжелых выборов

Политика

«Настало время объединиться и развивать страну»

Блантайр, Малави, 28 мая 2019, 18:24 — REGNUM  Президент Малави Питер Мутарика призвал сограждан к единству после победы на выборах, 28 мая передает агентство Reuters.

«Настало время двигаться дальше… Настало время объединиться и развивать страну», — заявил Мутарика толпе сторонников на стадионе Камузу в Блантайре.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Малави одержал победу над оппозиционным кандидатом Лазарем Чаквера с отрывом всего в несколько процентов голосов. При этом объявление результата откладывалось из-за протеста оппозиции.

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