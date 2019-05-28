Косово в шаге от резни

Юрий Ковальчук, , 18:13 — REGNUM

Правительство провинции Косово под эгидой Тираны уже не скрывает своих намерений спровоцировать обострение конфликта с Сербией. 25 мая во время своего выступления в Албании формальный президент самопровозглашенной республикиХашимТачи сделал сенсационное заявление о курсе Приштины на слияние Косово и Албании в единое государство. Причем Тачи не стал скромничать и заодно пообещал оторвать сербские территории — муниципалитеты Прешево, Медведжи и Буяноваца, в которых проживает значительное количество албанцев.

Концепция разграничения Косово, которую еще недавно озвучивали в Приштине в качестве единственно возможного выхода из конфликта с Сербией, уже не обсуждается. Вместо нее все чаще звучит воинственная и агрессивная риторика, во вторник, 28 мая, увенчавшаяся вооруженной провокацией косовского спецназа ROSU против сербского населения на севере провинции.

Результатом провокации стало задержание около 30 человек, в том числе сотрудника миссии ООН в Косово, гражданина России Михаила Краснощекова. Часть задержанных, в том числе Михаил Краснощеков, получили ранения различной степени тяжести. Российский МИД уже выступил с решительным осуждением всей операции ROSU в целом, и задержания российского сотрудника миссии, обладающего дипломатическим иммунитетом.

ООН пока воздерживается от официальных заявлений; в то же время контролируемый НАТО KFOR назвал события на севере Косово «полицейской операцией», а также призвал все стороны «разрешать споры мирно и ответственно, без применения силы или насилия. В официальном пресс-релизе утверждается, что «Люди должны сохранять спокойствие, им нечего бояться… KFOR продолжает следить за ситуацией и готовы вмешаться, если это потребуется, в качестве третьей стороны, для обеспечения безопасности всех общин в соответствии со своим мандатом и в соответствии с резолюцией № 1244 Совета Безопасности ООН».

Впрочем, оптимизм заявлений KFOR кажется изрядно наигранным — Приштина абсолютно недвусмысленно заявляет о полном пренебрежении к решениям Совбеза ООН и мнению европейских политиков в целом, а также о приверженности идее «Великой Албании» и нежелании идти на уступки в конфликте с Сербией. Скорее, наоборот — Тачи показывает готовность сделать все, чтобы либо спровоцировать Белград на использование вооруженных сил, либо изгнать сербское население из края.

Судя по всему, слова президента Сербии Александра Вучича, который вначале заявил парламенту о полной утрате контроля над Косово и призвал сербов «смириться с этим и жить дальше», а затем приказал привести армию в боевую готовность и сообщил о готовности «сохранять мир почти любой ценой», не произвели на Приштину абсолютно никакого впечатления. ХашимТачи не скрывает, что он ищет лишь обострения конфликта. Вполне вероятно, что уже в ближайшие дни на севере провинции будут организованы новые провокации и репрессии против сербского населения.

В любой момент может начаться резня — исходя из динамики событий логично предположить, что ради выполнения поставленных кураторами из Госдепа США и Тираны задач, руководство Косово вполне может решиться на значительно более масштабные провокации. Причем, в случае, если Сербия решится ввести свои войска в регион для защиты мирного населения, обвинения в пренебрежении резолюцией Совбеза ООН № 1244 прозвучат именно в адрес Белграда.

Вероятно, ответственность за недопущение кровопролития и сохранение принятых ранее решений и договоренности лежит в первую очередь на ООН — если организация не в состоянии добиться выполнения требований резолюций собственного Совбеза от горстки зарвавшихся компрадоров, возникает вполне закономерный вопрос: а в чем вообще смысл существования ООН? Трусливая позиция, которую заняла ООН, порождает закономерный вопрос: зачем нужно платить немалые взносы в бюджет организации, решения которой не стоят бумаги, на которой они напечатаны.

Опасный накал страстей в Косово, а также открытая агрессия против российского дипломата заставляют задуматься о необходимости незамедлительного принятия мер по деэскалации конфликта. Вполне вероятно, что решающее слово в этом процессе предстоит сказать России, которой отнюдь не по чину терпеть нападения на своих дипломатов со стороны оппортунистов из провинции, размеры которой меньше любой из российских областей.

Скорее всего бескомпромиссная политика Приштины говорит о несостоятельность существующего формата деятельности KFORи пресловутой резолюции № 1244. Конфликт в Косово вполне может поджечь весь регион, а это невыгодно ни ЕС, ни Сербии, ни России. Увы, уроки прошлых войн явно остались не выученными.

А значит прежде чем Балканы вновь погрузятся в хаос войны, нужно экстренно созывать заседание Совета Безопасности ООН и вырабатывать новый формат, который позволит угомонить Приштину и навести порядок в провинции. Остается надеяться, что Россия, Сербия и Евросоюз достигнут взаимопонимания и уберегут край от большой беды.

Юрий Ковальчук, автор проектаwww.balkanist.ru специально для ИА REGNUM