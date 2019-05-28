Судьбы правящей партии Турции решаются в Стамбуле

Ариф Асалыоглу, , 18:04 — REGNUM

Выборы в Стамбуле, спорным образом отмененные Высшим избирательным советом (ЦИК) Турции, будут повторно проведены 23 июня. Напомним, что 31 марта в стране избирали мэров областей, депутатов городских советов, глав районных администраций и кварталов. Мэром Стамбула по итогам голосования должен был стать кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу. Однако в результате разбирательства, длившегося около двух месяцев, инициированного правящей Партией справедливости и развития (ПСР), ЦИК принял решение об аннулировании итогов голосования на основании того, что «некоторые сотрудники избирательных участков не были государственными служащими».

Это решение привело к еще большему возрастанию конфликта. Оппозиционные партии, в первую очередь РНП, выступили с возражениями, говоря, что «данное решение не имеет никакого отношения ни к Имамоглу, ни к партиям», что «сотрудники избирательных участков были за многие месяцы до выборов определены Высшим избирательным советом, очень заблаговременно было известно о назначенных сотрудниках от партий, и следовательно, решение об отмене выборов является противозаконным». Но ничего не изменилось, мандат Имамоглу, проработавшего на посту мэра всего 19 дней, отозван. ПСР, стремящаяся к доминированию, в попытках удержать всё в своих руках потеряла почву под своими ногами. Впрочем, правительство и так потерпело тяжелое поражение 31 марта, когда потеряло голоса в большинстве крупных городов и в процентном соотношении впервые опустилось до отметки в 35−40% голосов.

Аннулирование только одного голоса из четырех находящихся в конвертах для голосования 31 марта (помимо мэра, стамбульцы избирали и других представителей местного самоуправления) наряду со шквалом критики стало причиной ожесточения споров. Выросло число уличных протестов. Турция сегодня полностью сфокусировалась на выборах в Стамбуле, словно предстоит референдум по доверию правящей партии. Все влиятельные члены правительства, министры проводят мероприятия в бывшей столице. Вместе с этим возрастает беспокойство в связи с появлением итогов опросов общественного мнения, которые разозлят председателя ПСР и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В своем заявлении относительно выборов мэра в Стамбуле РНП отметила, что, по данным различных компаний по изучению общественного мнения, Имамоглу, еще не начавший новую кампанию, лидирует с большим отрывом. Один из опросов говорит, что кандидат лидирует с преимуществом в 1,7 пункта. По другим сведениям, разница составляет 3,5 пункта, по результатам третьего опроса, Имамоглу опережает своего соперника на 5 пунктов. Источники в РНП отмечают, что во время предвыборной кампании, когда Имамоглу представят в качестве пострадавшей стороны, разница в его пользу может еще больше возрасти.

Директор пользующегося доверием исследовательского центра KONDA Агырдыр заявил, что «ожиданием избирателей является справедливость». Отметив, что повторное проведение выборов нанесло урон общественному сознанию, он подчеркнул, что относительно 23 июня Имамоглу находится на шаг впереди. И отметил, что в проведенном его центром исследовании, где нужно было определить качества, характеризующие Турцию за период в 10 лет, 72% опрошенных назвали слово «справедливость». 40% хотят «уважения, спокойствия». Совершенно очевидно, что отмена выборов, предпринятая властью, вызвала появление обостренного чувства справедливости среди важной прослойки избирателей. Однако насколько это обернется в пользу Имамоглу — уже другой вопрос. Хотя очевидно, что ситуация, не дающая покоя совести, вызывает определенный дискомфорт.

До 31 марта была характерна ситуация полного разделения по принадлежности к определенной партии, вызывавшая политическую поляризацию. Народ пребывал в нерешительности меж этих двух огней, недовольные политикой власти люди продолжали держаться за «своих» и не могли перейти на противоположную сторону. Однако стиль и выступления Имамоглу стали своего рода борьбой за закон, снизили напряжение и показали, что именно необходимо делать как правительству, так и РНП. Вплоть до настоящего времени оппозиционная партия, чтобы получить голоса из противоположного лагеря, старалась подбирать близкого к той стороне кандидата, чтобы за него проголосовали. Но дело в другом: нужно показать целевой аудитории конкурентов, что «наша» партия проявляет к ним уважение, а не является идентичной с ними. Имамоглу справился с этим отлично. Поэтому динамика, которая будет определять результаты 23 июня, будет такой же, как и 31 марта.

Экономический кризис, негативная идентификация и прочие факторы породили среди лояльного власти электората, испытывающего недовольство ею, чувство, что «на самом деле те, что по ту сторону баррикад, не так уж и страшны, можно за них и проголосовать». Примечательно, что когда осталось меньше месяца до выборов 23 июня, политические партии, выстроив свою стратегию вокруг «землячества», прибегли к разнообразным методам по привлечению избирателей. В прессе обсуждается, что ПСР для оказания влияния на курдский электорат привезла в Стамбул сотни курдских народных лидеров. Но, на наш взгляд, 80% курдских избирателей отдадут предпочтение оппозиционной стороне. В этом вопросе отношение и риторика Эрдогана оказывают сильное влияние на ситуацию. Разобщающие слова, звучащие из уст президента и обращенные к курдскому народу, типа «поезжайте в Курдистан, уезжайте из страны», оказывают сильное влияние на избирателей.

Не стоит забывать и о том, что ПСР и Эрдоган находятся под постоянным давлением со стороны ЕС и США. Общественности уже хочется правильных взаимоотношений и доверия во внешней политике и с соседями. Существует важная часть населения, положительно относящаяся к членству в ЕС. Однако сейчас членство в ЕС и безвизовые поездки в европейские страны превратились в мечту. Еще одним пунктом, из-за которого правительство находится в затруднительном положении, является экономический кризис. Люди увидели цены на фрукты-овощи на рынках и в магазинах, испытали на себе, каково это — остаться без работы.

The Wall Street Journal отмечает, что президент Эрдоган исчерпал доступные варианты для предотвращения обвала лиры. Турция, оказывая в настоящее время содействие Ирану, чтобы помочь ему избежать экономических санкций, а также укрепляя военную интеграцию с Россией, ведет себя скорее как враг, нежели союзник НАТО, считает издание. Оно высказывает мнение, что главной угрозой для интересов Америки может стать неспособность президента Эрдогана управлять экономикой. Проведя оценку турецкой экономики, начиная с периода, когда в 2003 году пришел к власти Эрдоган, и по настоящее время, газета напоминает о том, что в те годы Эрдоган реализовывал программу Международного валютного фонда, укрепил свободу прессы, отодвинул на задний план роль армии в политике и стремился вступить в Европейский союз.

Наряду с реформами, благодаря дешевым и легко доступным кредитам, в первые десять лет правления Эрдогана турецкий ВВП вырос в три раза, благодаря чему власти добились большой популярности. Однако с 2013 года и по настоящее время Турция начала отдаляться от Запада, Эрдоган стал еще крепче держаться за власть, а после неудавшейся попытки военного переворота 15 июля 2016 года возросло давление на оппозицию и свободу прессы, в стране усилилась поляризация и нестабильность. С 2018 года инвесторы уходят из страны. Подавляющее большинство займов получено в иностранной валюте, что из-за падения турецкой лиры затрудняет выплаты по кредитам.

Так каким будет итог выборов, исходя из вышесказанного? Для начала вспомним цифры аннулированных выборов. Если исходить из того, что посчитали данные 81 человека из 100, то Имамоглу набрал 39,5%, а кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым — 39,3% голосов. Скольких человек из сторонников ПСР, жалующихся на экономический кризис и начавших сомневаться в своих политических предпочтениях, удастся убедить голосовать за власть? Недовольных сложно подсчитать, однако можно отметить их позицию. Это раздражение сохраняется на протяжении длительного времени. Сложно предсказать, как это отразится на избирательных участках. Но в этой ситуации невозможно сказать, что Йылдырым снова получит голоса 39 человек из 100. Снижение числа голосовавших за него будет обеспечено людьми, требующими справедливости, ввиду отмены предыдущих выборов.

Вероятно, что часть из тех самых людей, которые испытывают недовольство, проголосуют за Имамоглу. Если рассматривать голоса сторонников мелких партий, как Демократическая левая партия, Имамоглу также находится впереди. Эрдоган в течение последних трех недель снова прибегнет к жестким высказываниям. Вряд ли он будет подбирать слова для примирения. Если РНП, как и во время выборов 31 марта, снова ответственно отнесется к избирательным участкам и предотвратит махинации с голосами, ПСР и ее председателя ждет сложный период. Если Эрдоган будет снова сопротивляться во имя удержания некоторых преимуществ, которыми он владел до настоящего времени, Турцию ждут сложные времена.