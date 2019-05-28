Арестованный мэр Евпатории обещает «разбить» обвинение

Симферополь, , 18:01 — REGNUM Подозреваемый в ряде должностных преступлений, главы администрации Евпатории Андрей Филонов, временно отстранённый от должности, пообещал «разбить» все обвинения следствия, после того как ему предъявят обвинение. Об этом он сообщил журналистам 28 мая в Киевском районном суде Симферополя.

«Я жду вместе с адвокатами, когда следствие закончит предварительные следственные мероприятия, полный опрос свидетелей или очевидцев, и предъявит обвинения. После этого я буду давать показания, пояснять каждый момент. Уверен, что большинство вопросов будут сняты ещё в процессе следствия, не сомневаюсь в этом. А те вопросы, которые будут вызывать сомнение, мы будем доказывать их состоятельность и отсутствие коррупционного фактора в суде», — отметил Филонов.

Он напомнил, что за все годы работы в должности главы администрации Евпатории, к нему не возникало вопросов у правоохранителей.

«Я проработал пять лет, и горжусь тем, что за это время ко мне не было никаких вопросов. И тут вдруг 2016 год, «всплыли» вопросы, которые многократно проверялись разными органами», — подчеркнул Филонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова, возбудив в его отношении несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновника подозревают в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем, по версии следствия, местному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей. 28 мая Киевский районный суд продлил Филонову арест до 31 июля.

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