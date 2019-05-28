Алкотуризм из Эстонии в Латвию прекратится

Таллин, , 17:25 — REGNUM Решение эстонского правительства снизить ставку акциза на алкогольные напитки на 25% положит конец приграничной торговле в Латвии. Так считает председатель правления производителя алкогольных напитков Liviko Янек Кальви. Его слова передает новостной портал delfi.lv.

По словам Кальви, данное решение Эстонии является беспрецедентно радикальным. Снижение ставки абсолютно точно прекратит приграничную торговлю в нынешнем виде, так как акцизные ставки в Эстонии и Латвии окажутся на одном уровне. Глава Liviko также отметил, что можно ожидать переходного периода — от двух до четырёх месяцев, так как в одночасье торговцы не понизят нынешние цены.

О планах понизить ставку акциза на крепкие и слабоалкогольные напитки на 25% начиная с 1 июля 2019 года было объявлено вчера, 28 мая. Соответствующий законопроект планируется предоставить на рассмотрение в Рийгикогу (эстонский парламент) в понедельник, 3 июня. Ожидается, что после снижение акциза цена бутылки пива крепостью 5% снизится вместе с налогом с оборота на 13 центов, а пол-литровой бутылки водки — на 1,5 евро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают. Пока в Эстонии и Литве повышали акцизы на алкоголь, Латвия не спешила, что помогло ей получить огромные доходы в бюджет за счет продажи алкоголя для покупателей из соседних прибалтийских республик и Финляндии. Эстонский же бюджет и бизнес наблюдал обратный эффект.

Разница в цене была значительной — самая популярная бутылка виски объемом 0,7 литра в Таллине стоила 23,99 евро, а в Риге — 15,69 евро.

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В марте 2019 года в Латвии вступили в силу новые положений налоговой реформы, в связи с чем существенно возросла стоимость спиртных напитков. Таким образом, ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии стала такой же, как в Литве, но осталась значительно ниже, чем в Эстонии.

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