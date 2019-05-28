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Боевики атаковали отряд полиции на западе Афганистана

Политика

Полицейским удалось отстоять КПП

Кабул, 28 мая 2019, 17:23 — REGNUM  В ходе столкновения на западе Афганистана погибли 18 полицейских, семеро сотрудников сил безопасности получили ранения, 28 мая передает агентство Associated Press.

По сообщению властей провинции Гор, боевики атаковали отряд полиции на контрольно-пропускном пункте вблизи Фероз-Ко. Нападение началось поздно вечером 27 мая и длилось много часов. Полицейским удалось отстоять КПП.

Пока за нападение в провинции Гор не взяла ответственность ни одна группировка. Вероятнее всего, за нападением стоит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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